‘Dirty Lines’: verrukkelijke scènes en een treffend tijdsbeeld van Amsterdam in de jaren ’80

De eerste Nederlandse sekslijnen blijken een goudmijn, totdat de belasting interesse toont. Beeld Netflix

“Nederland rukt zich rijk,” roept een van de oprichters van Teledutch, een Nederlands telecombedrijf dat zich in 1987 als eerste specialiseert in telefoonseks, met simpele hoorspelen in de geest van ‘Buurvrouw, mag ik een kopje suiker?’

Het geld stroomt met bakken binnen bij de firma, opgericht door twee broers die tot dan toe weinig gelukkig waren met hun zakelijke projecten. Maar de hijglijnen blijken een goudmijn, totdat de belasting interesse toont.

Dirty Lines is een in opdracht van Netflix gemaakte komische dramaserie die de opkomst van de jonge ondernemers (gespeeld door Minne Koole en Chris Peters) en de verleidingen van het grote geld scherp in beeld brengt. Het team is een soort gideonsbende met als opvallendste verschijning Marly (Joy Delima), een studente psychologie/seksuologie die zeer kundig is in het verzinnen van de erotische verhalen voor de opbellers.

Tussen de bedrijven door schetst Dirty Lines ook nog een treffend tijdsbeeld van de late jaren ’80 in Amsterdam, met de opkomst van hiphop, discotheek Roxy en de eerste xtc-pilletjes.

De zes delen leveren verrukkelijke scènes op, waarbij Marly zich soms rechtstreeks tot de kijker richt om de gebeurtenissen in perspectief te plaatsen. Handig voor wie de jaren ’80 een blinde vlek zijn.