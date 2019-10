Dirty God bekroond met drie Gouden Kalveren

De winnaars op het podium tijdens de uitreiking van het Gouden Kalveren Gala. Beeld ANP

De films met de meeste nominaties, Niemand in de stad (negen) en Baantjer het begin (zes), moesten het doen met respectievelijk twee Kalveren en slechts een Kalf.

Dirty God, over een jonge moeder uit Londen die haar leven op de rails moet zien te krijgen nadat ze door haar ex is overgoten met zoutzuur, heeft op het Nederlands Film Festival het Gouden Kalf voor de beste film gewonnen. “Er is niets mooier dan met je beste vriendin de beste film maken,” zei producent Marleen Slot. Die beste vriendin, Sacha Polak, bekend van de prijswinnende drama’s Hemel (2012) en Zurich (2015) en haar zeer persoonlijke documentaire Nieuwe tieten (2013), werd bekroond (2013) voor de regie. Haar man Rutger Reinders werd onderscheiden voor zijn opmerkelijke (synthesizer)muziek.

Dirty God is Polaks eerste Engelstalige film en ging begin dit jaar in wereldpremière op het International Film Festival Rotterdam. De film was als eerste Nederlandse speelfilm ooit geselecteerd voor de hoofdcompetitie van het Sundance Film Festival.

Michiel van Erps boekverfilming Niemand in de stad, de openingsfilm van de vorige editie en met negen nominaties op voorhand de grote favoriet, kreeg twee kalveren: Julia Akkermans voor haar bijrol als opzijgeschoven studentenvriendin en Jasper Wolf voor zijn camerawerk. Arne Toonens Baantjer het begin, die zes keer was genomineerd, kreeg alleen een kalf voor het productiedesign. De Vlaming Kurt Loyens droeg zijn kalf op aan zijn vorige week overleden collega Floris Vos die in dezelfde categorie was genomineerd voor zijn werk aan Bloody Marie.

Editor Menno Boerema die afgelopen zomer plotseling op 61-jarige leeftijd overleed, kreeg postuum het Gouden Kalf voor zijn montage van Marjoleine Boonstra’s documentaire Het wonder van Le petit prince. Opmerkelijk: vorig jaar werd dat kalf ook postuum uitgereikt, aan Wouter van Luijn voor Wij. “Dit moet geen gewoonte worden,” zei Boerema’s partner Petra Noordkamp, nadat ze het kalf in ontvangst had genomen.

Acteursprijzen

De prijzen voor beste actrice en acteur waren voor Melody Klaver (Rafaël) en Marcel Musters (God Only Knows). Thomas Höppener, die een piepklein rolletje heeft als Amsterdamse diender in De Libi, kreeg het kalf voor de beste mannelijke bijrol. Ook het frisse De Libi-scenario van Jeroen Scholten van Aschat en regisseur Shady El-Hamus viel in de prijzen.

Gijs Naber won het Gouden Kalf voor beste acteur in televisiedrama voor zijn vertolking van Willem Holleeder in de RTL-serie Judas; Rifka Lodeizen kreeg de prijs voor de beste actrice voor haar rol als zijn zus Astrid. Het was haar derde kalf, na Overspel (2012) en Kan door huid heen (2009).

Claire Pijmans documentaire Living the Light werd bekroond als beste lange documentaire. Het portret van cameraman Robby Müller was vorig jaar al te zien op het Nederlands Film Festival als openingsfilm van de dwarse competitie Forum van de Regisseurs. Die werd deze editie gewonnen door Nu verandert er langzaam iets van mint film office, een Rotterdams collectief onder leiding van Menna Laura Meijer. Zij weigerde de prijs persoonlijk in ontvangst te nemen, omdat haar eerder op het Amsterdamse documentairefestival Idfa onderscheiden documentaire in Utrecht over het hoofd was gezien bij de nominaties voor de Gouden Kalveren.