Dirigent Lorenzo Viotti verlengt niet bij De Nationale Opera

De immens populaire dirigent, die klassieke muziek en opera aantrekkelijk wil maken voor een jong publiek – en daar ook in slaagt, dankzij het ‘Viotti-effect’ – heeft besloten zijn contract bij de opera en het Nederlands Philharmonisch Orkest niet te verlengen.

Lorenzo Viotti, de oudste zoon van de vroeg overleden dirigent Marcello Viotti (1954-2005), werd in 2021 door De Nationale Opera binnengehaald als groot dirigent, zij het met een ander profiel dan zijn voorgangers.

Viotti’s présence, aantrekkelijke uiterlijk en levensstijl sloegen aan bij jongeren. Hij houdt van hiphop (Kendrick Lamar, Rick Ross en Travis Scott zijn favorieten) en bezoekt electrofestivals en gaat zes keer per week naar de sportschool, zwemt, surft, rent en bokst. Hij liet zich met ontbloot bovenlijf fotograferen voor Men's Health, en wist een schare jonge fans naar het Muziektheater te trekken.

Meester over eigen tijd

Als reden voor zijn relatief vroege vertrek zegt Viotti in een persbericht: ‘Ik heb besloten in de toekomst prioriteit te geven aan mijn persoonlijke leven en ontwikkeling waarin ik de meester ben over mijn eigen tijd. Ik kijk er naar uit straks nieuwe wegen te bewandelen, na een prachtig avontuur van vier jaar als chef-dirigent. Mijn relatie met de musici, koorleden, collega’s en natuurlijk het publiek en de stad Amsterdam zal er altijd zijn.”

De 33-jarige dirigent met een Zwitserse en Franse nationaliteit maakte zijn debuut bij het Nederlands Philharmonisch Orkest in 2018 en bij De Nationale Opera in 2019. Sinds 2021 is hij in dienst als chef-dirigent, maar zijn contract heeft hij niet verlengd. Wel zal hij als gastdirigent na het seizoen 24/25 terugkeren. Op dit moment is Viotti te horen als dirigent van Der Rosenkavalier bij De Nationale Opera.

Daarna is hij met het Nederlands Philharmonisch Orkest en pianist Lucas Debargue te zien in Het Concertgebouw met Symfonie nr. 4 ‘concertante’ voor piano en orkest van Szymanowski en Symfonie nr. 2 van Rachmaninoff.

Vier jaar is een korte tijd voor chef-dirigenten. Viotti’s populaire voorganger Marc Albrecht vervulde elf jaar lang die positie.

