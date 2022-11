Dirigent Klaus Mäkelä maakt met Concertgebouworkest van Sibelius’ compositie een onthutsende ervaring

Het Concertgebouworkest onder leiding van Klaus Mäkelä. Beeld Marco Borggreve

Volgens dirigent Klaus Mäkelä is een programma samenstellen hetzelfde als het inrichten van een tentoonstelling. Je hebt topstukken in de collectie en hangt bij elkaar wat je goeddunkt. En zo is het. De 26-jarige Fin brengt bij het Concertgebouworkest de Vierde symfonie van Sibelius en Mozarts Requiem samen.

Mäkelä twitterde eens, toen hij bij een ander gezelschap bezig was met het Requiem, dat hij studeerde uit een facsimile. Zonder twijfel heeft de verkenning van de dodenmis via Mozarts handschrift bijgedragen aan de transparantie die hij nastreeft. Onder de baton van Mäkelä klinkt Mozart licht, gestructureerd en glashelder.

Bij het orkest en bij het Nederlands Kamerkoor stuurt hij aan op contrastrijk spel, maar met ingehouden warmte en expressie. Sabine Devieilhe maakt dat goed. Haar stem is mild leidend binnen het puike solistenkwartet. Engelachtig zingt ze over het eeuwige licht, met een zacht wiegend sopraangeluid.

Nieuwe chef-dirigent

Wie een beetje toekomstgericht denkt, ziet Mäkelä als de nieuwe chef-dirigent van het Concertgebouworkest – ook al moet hij nog tot 2027 wachten voor hij deze officiële titel kan dragen. Het goede nieuws is dat hij tot die tijd artistiek partner is, en zo nu en dan een concertreeks komt dirigeren.

Het zou mooi zijn als hij vaker een van Sibelius’ symfonieën meeneemt. Mäkelä ademt de muziek van zijn landgenoot, die met zijn Vierde (zie video) een ascetische partituur in een zeer eigen idioom afleverde – een koortsdroom in een desolaat landschap. Bulderende bassen, extreem zangerige cello’s en dreigend koper maken van de uitvoering een dramatische ervaring. Aangrijpend en onthutsend.

Op 26 november speelt Klaus Mäkelä cello in Muziekgebouw aan ’t IJ, samen met collega’s uit het orkest. Op de lessenaars staat Brahms. Ik zou gaan.