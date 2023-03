Dirigent Jaap van Zweden krijgt Concertgebouw Prijs

Jaap van Zweden als dirigent van de New York Philharmonic. Beeld Getty Images

Van Zweden werd toen hij 19 jaar oud was de jongste concertmeester ooit in Het Concertgebouw in Amsterdam. “Het Concertgebouw in Amsterdam is als een tweede thuis. De klank van Het Concertgebouw is bepalend geweest voor mijn leven. Hier ben ik groot geworden als violist en als dirigent,” reageert Van Zweden op de prijs. “Het Concertgebouw is mijn referentiekader waar ik elke concertzaal op de wereld tegen afzet. De klank, de sfeer, de historie: dit is een unieke plek in de wereld die Nederland moet koesteren.”

Algemeen directeur van Het Concertgebouw Simon Reinink noemt Van Zweden ‘een van de meest gevraagde dirigenten van zijn generatie’. “Jaap van Zweden is van jongs af aan innig met Het Concertgebouw verbonden. Als Amsterdams kind trad hij er al diverse malen op: hij won er in 1977 het Oskar Back Concours, was vanaf zijn negentiende concertmeester van het Concertgebouworkest en trad er later op als dirigent met verschillende orkesten. Als chef-dirigent van het Radio Filharmonisch Orkest gaf hij vele onvergetelijke uitvoeringen. De concertante Wagner-opera’s staan veel muziekliefhebbers nog helder voor de geest.”

Eerdere ontvangers van de Concertgebouw Prijs zijn Janine Jansen (2013), Yo-Yo Ma (2014), Sir John Eliot Gardiner (2016), het Radio Filharmonisch Orkest/Groot Omroepkoor (2017), het Hagen Quartett (2019) en trompettist Wynton Marsalis (2021). Van Zweden krijgt de prijs op 18 april uitgereikt.

