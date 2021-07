Directeur Zaans Museum stapt al na half jaar op om aanpak coronacrisis

Nikola Eltink heeft haar taken als directeur van het Zaans Museum maandag neergelegd. Ze verschilt te veel van mening over de aanpak van de gevolgen van de coronacrisis met de Raad van Toezicht van het museum. Over de inhoud van het geschil wilde een woordvoerster niets zeggen.