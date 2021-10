Directeur Wouter van Ransbeek stopt bij Internationaal Theater Amsterdam

Wouter van Ransbeek: ‘Ik laat een schitterend en succesvol theater achter.’ Beeld Jitske Schols

Wouter van Ransbeek zal zijn werkzaamheden als creatief directeur met ingang van 1 januari 2022 naast zich neerleggen. Tot die tijd houdt hij zich bezig met de afronding van lopende projecten en het overdragen van zijn taken. Er zal snel naar een opvolger worden gezocht.

“Ik heb een mooie ontwikkeling mogen maken binnen zowel Toneelgroep Amsterdam als na de fusie met ITA. Het is belangrijk op een gegeven moment je zekerheden los te laten en op zoek te gaan naar het onverwachte en het onbekende,” zegt Van Ransbeek, die directeur is sinds 2018. “Ik denk dat dat goed en gezond is. Ik laat een schitterend en succesvol theater achter en blijf in mijn hart altijd met ITA verbonden.”

‘Grote rol’

Van Ransbeek gaf mede leiding aan het tot stand komen van Internationaal Theater Amsterdam (ITA), de fusie en transformatie van Toneelgroep Amsterdam en de Stadsschouwburg tot een vernieuwd programmerend en producerend toneelhuis. Tijdens de recente coronacrisis stond Van Ransbeek aan de wieg van ITA’s digitale podium: ITALive.

Voorzitter van de Raad van Toezicht Marry de Gaay Fortman zegt dat Van Ransbeek een grote rol heeft gespeeld bij de groei van ITA. “Mede onder zijn leiding ontwikkelde Toneelgroep Amsterdam zich tot een internationaal leidend gezelschap.”

De Gaay Fortman: “Wouter heeft een grote rol gespeeld op tal van terreinen, zijn bijdrage aan de ontwikkeling van ITA kan moeilijk worden overschat. We zijn hem daar zeer dankbaar voor en wensen hem alle succes toe.”