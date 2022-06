Directeur van Prometheus Mai Spijkers onder vuur om intimidatie en machtsmisbruik

Mai Spijkers, uitgever en eigenaar van Prometheus. Beeld Iris Van Lunenburg

Mai Spijkers, directeur van Prometheus, zou werknemers regelmatig uitschelden, seksistische opmerkingen maken en zijn personeel veel overuren laten draaien. De Volkskrant sprak twintig mensen die tussen 2010 en 2021 bij de uitgeverij werkten. Zestien van hen schetsen het beeld van een interessante maar intimiderende sfeer, die werd bepaald door uitgever, eigenaar en oprichter Spijkers.

Het verloop onder werknemers zou hoog zijn. Veel werknemers zouden zijn vertrokken vanwege ‘de luimen van Spijkers’. Op basis van de gesprekken komen voorbeelden naar voren over redacteuren die ‘die dikke’ of ‘debiel’ worden genoemd. Telefoons moeten altijd aan staan, ook in het weekend, anders wordt Spijkers boos. Sommige vertrokken medewerkers zeggen nog altijd last van stress en angst te hebben na hun tijd bij de uitgeverij.

Lekker wijf

Ook over schrijvers die bij de uitgeverij worden uitgegeven spreekt Spijkers volgens bronnen met dédain. “Tijdens een redactievergadering zei hij over een vrouwelijke auteur dat die ‘eens goed in haar reet moest worden geneukt’,” aldus een geïnterviewde oud-medewerker. Jonge vrouwelijke auteurs noemde hij in vergaderingen steevast ‘lekker wijf’. Over oudere vrouwelijke auteurs was hij vaak neerbuigend. ‘Leg dat boek eens plat, ik hoef die ouwe bek niet te zien’, zou hij over een gerenommeerde schrijfster hebben gezegd.

Spijkers is een van de bekendste uitgevers van Nederland. Met de Nederlandse uitgave van de Fifty shades-boekenreeks zou 8 miljoen euro zijn verdiend. Prometheus, dat in een statig pand aan de Herengracht in Amsterdam huist, is uitgever van grote namen als Connie Palmen en Tom Lanoye.

‘Haar perspectief’

Een paar uur voor publicatie van het artikel in de Volkskrant reageerde Spijkers op het onderzoeksverhaal en de verwachte publicatie van Ronit Palache, van 2010 tot 2019 hoofd publiciteit en rechtenmanager bij Prometheus. In een mail naar de auteurs van de uitgeverij noemt hij het essay van Palache ‘haar perspectief’. Verder schrijft hij: ‘Uiteraard zal het voor niemand van jullie een verrassing zijn dat mijn leiderschapsstijl niet door iedereen positief ervaren wordt. Maai, de haai, noemt Tom Lanoye mij.’

Hij voegt ook toe. ‘Maar jullie weten ook dat ik altijd handel in het belang van Prometheus en zijn auteurs. In een verdringingsmarkt in een competitieve wereld vallen spaanders waar gehakt wordt.’

Spijkers lijkt zich geen zorgen te maken. Hij sluit zijn reactie af met: ‘Wij hopen jullie allemaal te treffen op ons tuinfeest in augustus.’