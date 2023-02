Directeur van Eye Film Museum benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Sandra den Hamer Beeld Harmen De Jong

Sinds 2007 is Den Hamer directeur van Eye Film Museum. In die periode heeft ze onder meer de fusie met Holland Film, de Filmbank en Het Nederlands Instituut voor Filmeducatie in goede banen geleid. Ook verhuisde onder haar leiding het filmmuseum in 2012 van het Vondelparkpaviljoen naar het Eye in Amsterdam-Noord.

Lintje voor Sandra den Hamer, die vanavond officieel afscheid neemt als directeur van @EYE_film pic.twitter.com/Z38xYzN64r — Jan Pieter EKKER (@jpekker) 7 februari 2023

Voor haar directeurschap bij Eye was Den Hamer in verschillende functies betrokken bij het Internationaal Filmfestival Rotterdam (IFFR), waar zij later ook als directeur actief was. In 2015 ontving ze het Gouden Kalf voor de Filmcultuur, een prijs die bedoeld is om ‘personen of instanties te eren die zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de Nederlandse Filmcultuur’. Eerdere laureaten waren onder andere Joris Ivens, Fons Rademakers en Paul Verhoeven.