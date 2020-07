Directeur poppodium de Melkweg stapt over naar Paradiso

Beeld ANP

Van Itallie was sinds 2011 algemeen directeur van poppodium de Melkweg, dat in 2020 precies vijftig jaar bestaat. Onder zijn leiding groeide het aantal bezoekers de laatste jaren sterk, naar een recordaantal van 540.000 in 2019. De Melkweg biedt een podium aan zowel grote artiesten als opkomend talent in muziek, fotografie en film. Tussen 2001 en 2011 was hij adjunct-directeur van Paradiso.

Van Itallie: “De timing is niet ideaal en ik ga met pijn in mijn hart weg bij de Melkweg, maar de kans om terug te keren naar Paradiso in de functie van algemeen directeur kon ik niet aan mij voorbij laten gaan.”

“Wij vinden het vertrek van Geert uit onze organisatie bijzonder jammer, maar we kunnen bouwen op een gezond fundament,” zegt Gyuri Vergouw, voorzitter Raad van Toezicht de Melkweg. “De huidige coronacrisis stelt onze organisatie voor grote uitdagingen. Wij zijn ervan overtuigd dat wij hier dankzij onze weerbaarheid en de kracht van onze medewerkers goed uit zullen komen.”

Van Itallie volgt bij poppodium Paradiso de al eerder vertrokken directeur Mark Minkman op. De Melkweg gaat op zoek naar een nieuwe directeur.