Directeur NPO: ‘Het denken begon bij lineaire tv. Dat gaat veranderen’

De NPO gaat integraal programmeren. Wat is dat?

“Neem NPO 1, 2 en 3. Die kanalen hebben een profiel. Breed, verdiepend en jong. In een tijd van online- en on demand-platformen moet je het hele achterland bedienen. Wij moeten in ons denken niet meer lineair starten, maar stellen de content centraal. Welke verhalen willen we vertellen? Op welk platform en voor welke doelgroep? Dat is de essentie.”

Kunt u een voorbeeld geven?

“Voorheen was de vraag: hoe bouwen we die grote kanalen, en als aanvulling van, pak ‘m beet, Wie is de Mol? of Nieuwsuur, gingen we daarna pas denken: wat kunnen we er nog meer mee op de andere platforms, zoals online. Het denken begon altijd bij lineaire televisie. Dat gaat veranderen.”

Wat merkt de kijker hiervan?

“Dat wij zijn waar hij of zij ook is. Lineair kijken is zeker niet voorbij, maar de aandacht daarvoor wordt wel minder. De streamingdiensten buitelen over elkaar heen. Nu weer CBS, Viaplay. Wij moeten mee.”

Hoe gaan jullie dat doen?

“Een van de grote bewegingen is dat we geld gaan omleggen. Van lineair naar on demand. Concreet: de kijker krijg bijvoorbeeld originele dramaseries op NPO Start. Of we starten met series op on demand en later lineair.”

Hoe weten jullie wat de kijker wil?

“We kennen het gedrag via onderzoek, maar de publieke omroep zal altijd een mix blijven van kijkerswensen en nieuwe verhalen. Wij worden nooit puur een partij van: u vraagt, wij draaien. We zien dat drama, documentaires en reality-tv geliefd zijn in de on demand-omgeving. In dat genre zullen we meer gaan maken, maar dat wil niet zeggen dat je daarmee alleen populaire verhalen vertelt. Ik noem een voorbeeld: BuZa. Een politieke serie met Kees Prins in de hoofdrol. Waarschijnlijk is een ziekenhuisserie -als je naar de data kijkt- populairder. Maar wij hebben de opdracht om te vernieuwen en álle verhalen van Nederland te vertellen.”

Waar wordt die vernieuwing van betaald?

“Laat ik niet met meel in de mond praten. Iedereen weet inmiddels dat de reguliere uitzendingen van Andere Tijden stoppen. Dat we aan het kijken zijn of programma’s als Kassa en Radar kunnen clusteren. En dat we in gesprek zijn met Opsporing Verzocht over minder afleveringen. Vernieuwen is vaak niet het probleem, dat is het opgeven van het oude. Als je ziet dat de belangstelling tanende is, moet je op zoek naar andere vormen. We willen vooral relevant blijven. We zitten best breed in de consumentenrubrieken, terwijl je ook aandacht moet besteden aan bijvoorbeeld gezondheidszorg, klimaat, de economie. Dan moet je scherpere keuzes maken.”

Is dat het enige?

“We kijken naar andere mogelijkheden. De verhuizing van de Westergasfabriek naar Hilversum levert geld op. Qua huur, reiskosten, infrastructuur, maar je moet ook kijken naar meer samenwerking. Bijvoorbeeld dat omroepen gezamenlijk faciliteiten financieren. Nu koopt iedereen apart een camera in, maar waarom zouden we niet tezamen een betere productiemethode hanteren? Want ondertussen blijft het totale budget gelijk. Met Omroep Zwart en Ongehoord Nederland erbij moet de taart zelfs in meer stukken verdeeld worden. “

Op1 is nu bijna twee jaar bezig. Waar blijft de opvolger van Jeroen Pauw en Eva Jinek?

“Het is me niet ontgaan dat er soms cynischer over Op1 wordt geschreven dan wij Op1 waarderen. Bijna twee jaar geleden waren we naarstig op zoek naar een nieuwe opzet. De talkshow hing sterk samen met de personality. Toen we die niet vonden, hebben we een ander concept neergezet. Minder personality, maar wel meerstemmigheid. De uitgelezen kans om juist die verschillende stemmen, gezichten en duo’s de gelegenheid te geven.”

Corona heeft Op1 in het zadel geholpen. Iedereen hunkerde naar nieuwsvoorziening.

“Toen wij in januari 2020 begonnen, wás er nog helemaal geen corona.”

Twee maanden later wel...

“Iedereen was verrast door het feit dat Op1 niet door zijn hoeven zakte, maar een serieuze concurrent bleek van Eva. Die al bekend was, die al smoel had. Op1 bleek in de crisis de meest relevante partij. Om te informeren, bij te praten. Ik vind dat we op basis van nieuws en actualiteit de goeie gesprekken hebben aan onze tafel. Nog steeds.”

Inmiddels lopen de kijkcijfers terug en is Op1 een doorgangshuis van presentatoren geworden.

“Daar zit een scherpe of misschien wel negatieve ondertoon in. Ik vind de wisseling van presentatoren zelf niet zo erg. Als we echt willen laten zien dat we in de haarvaten van de samenleving zitten, moet je iets uitproberen.”

Maar we hebben het over een late night talkshow, de Champions League. Op1 is toch geen probeersel?

“Ooit moet je daarin debuteren.”

Maar neem Talitha Muusse. Ze had geen enkele ervaring. Je moet toch meters hebben gemaakt in dit vak?

“Ik ben niet negatief over wat zij daar heeft laten zien. We willen presentatoren ook naar een hoger plan te brengen. Ik roep de kritiek op Giovanca Ostiana in herinnering, maar wij hebben volgehouden. Ze heeft haar kans gepakt. Ik heb bewondering voor haar doorzettings- en incasseringsvermogen.”

“Weet je: of we krijgen kritiek dat de presentatoren weinig ervaring hebben, óf we worden getroffen door het verwijt dat we niet werken aan nieuw talent. Toen Eva, Jeroen en Matthijs er zaten, klonk het: altijd dezelfde gezichten, wanneer komt er eens een nieuw talent? Nu durven we wel te bouwen aan een nieuwe generatie. Dat gaat met vallen en opstaan.”

Paul de Leeuw en Astrid Joosten zijn toch geen nieuwe generatie?

“Dat had een ander doel. Om de vrijdagavond sfeer mee te geven. Dat hebben we geprobeerd. En over meters maken, zij verstaan natuurlijk wél het vak van presenteren. Maar dat hoeft geen garantie te zijn dat je meteen opstijgt.”

Maar het kan aan tafel toch scherper?

“Je kunt niet elke dag trefzeker zijn. Dat is niemand in dit vak. Maar het is niet waar dat we onze journalistieke taak verzaken. We gaan er zeker scherp in. Dat kun je aan Hugo overlaten, aan Tijs, aan Charles, aan Jort. En voor de vrijdagavond zoeken we nu ook naar een type Sven (Kockelmann).”

Een type of Sven zelf? Zijn zetel bij Op1, samen met Anita Witzier, is toch al beklonken?

“We zijn momenteel nog met de omroepen in gesprek over de invulling.”

Over proberen gesproken: Fidan Ekiz en Renze Klamer mochten het met De Vooravond maar twee seizoenen proberen. Ze werden bruut aan de kant gezet. In hun vakantie nog wel.

“Het is echt een keuze van de omroep, maar uiteraard heeft BNNVara met ons gesproken over hun ontwikkeling. BNNVara kwam tot de conclusie dat die stagneerde. Wij hebben dat gevolgd en begrijpen dat. Dat inzicht kwam op een ontijdig moment. Net toen het seizoen was afgelopen en zij op vakantie waren. Daar was niemand gelukkig over. Soms loopt dat zo, maar we moeten scherpe keuzes blijven maken. Met Khalid Kasem en Sophie Hilbrand denken we dat we aan het investeren zijn naar iets wat langer houdbaar is.”

Met Showcolade, Tik ‘m aan en De Bluffer mislukte in korte tijd een aantal programma’s op NPO 1. Het pr-beleid rond Andere Tijden verdiende geen schoonheidsprijs en Jort Kelder ligt onder vuur vanwege financiering van FvD-campagnefilmpjes. Heeft de NPO een imagoprobleem?

“Ik vind van niet. Dit is een 24/7-instituut. We maken 3000 uren televisie per kanaal per jaar. Dan zijn er programma’s die lukken en, helaas, ook mislukken. We hebben kwaliteit en onafhankelijkheid hoog in het vaandel. En we merken dat de appreciatie van het publiek voor onze programma’s huizenhoog is. Maar natuurlijk moeten we, juist in de tijd van vernieuwen, scherp zijn. En soms net iets dieper ademhalen voordat we vijf nieuwe titels presenteren.”

Waar is Tik ‘m aan eigenlijk gebleven?

“Daar zijn nog afleveringen van. Ik neem aan dat Remco van Westerloo daar een plekje voor gaat zoeken.”

Hebben jullie met Jort gesproken?

“"Ik niet, Shula wel. Maar we baseren ons op feiten. Naar het feitenrelaas wordt onderzoek gedaan door het Commissariaat van de Media. Dat wachten we af.”