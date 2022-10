Directeur Madeleine van der Zwaan: ‘Carré neemt steeds meer het initiatief’

Madeleine van der Zwaan kwam met kunstenaar Marina Abramović op een plan: heel Carré wordt enkele dagen een performance, als een soort onderdompeltheater. Beeld Marcel Rob

Een jaar geleden nam Madeleine van der Zwaan de trein naar Parijs. Ze wilde de 7 Deaths of Maria Callas zien, het imposante opera slash video slash performancekunstwerk van Marina Abramović.

Nog bijkomend van de indrukken zat Van der Zwaan de volgende ochtend met la Abramović, ook wel de ‘Beyoncé van de perfomancekunst’ genoemd, aan de thee in haar hotelkamer in Parijs. Daar vroeg Van der Zwaan of de 7 Deaths of Maria Callas naar Carré kon komen. Maar ze voegde nog een vraag toe. “Wat zou jij nou heel graag nog willen maken?” En zo kwamen ze op een plan: heel Carré zou een performance worden, als een soort onderdompeltheater.

Abramović heeft veel met Nederland, en met Amsterdam in het bijzonder. Ze woonde hier lange tijd in de jaren zeventig, vormde een kunstenaarsduo met haar geliefde Ulay (die postuum nog een overzichtstentoonstelling in het Stedelijk Museum had) en trad hier vaak op. In Carré stond ze ook al eerder: in 2012 opende ze het Holland Festival met The life and death of Marina Abramović in de regie van Robert Wilson. Madeleine van der Zwaan was toen net aangetreden als Carrédirecteur. “Ik was toen ook al zo ontzettend onder de indruk.”

Tot in de wc’s

Het plan voor een performance in het hele gebouw van Carré werd daar in Parijs gesmeed en krijgt over ruim een week ook daadwerkelijk vorm. Abramović koos tien perfomancekunstenaars uit negen landen die allemaal in een deel van het immense, monumentale gebouw van het oude circustheater een plek zullen vinden.

Vervolgens lopen de bezoekers – er is ruimte voor zo’n 1300 mensen – door het gebouw om zich te laten verrassen door de kunstenaars. Elke avond (het begint om 18.00 uur en eindigt om middernacht) opent Abramović zelf met een uiteenzetting van de Abramovićmethode. Daarna kan iedereen het gebouw verkennen.

“Je kunt kunstenaars treffen in de kelder, op het toneel, maar misschien zelfs in de wc,” zegt Van der Zwaan. Bovendien word je als toeschouwer vaak, als je dat wilt, medemaker. Dat gebeurde ook al tijdens Abramović’ wereldberoemde optreden The Artist is Present (2010) in het MoMA in New York, waar ze in een rode jurk 8 uur per dag stilzwijgend aan een tafel telkens nieuwe bezoekers aankeek.

Een feestje vieren

135 jaar is niet het meest logische jubileum, maar wel eentje dat de moeite van het vieren waard is, zeker na twee dramatische coronajaren. Dus daarom maakt Van der Zwaan ruimte voor dit soort grote projecten, net als ze dat vorige maand al deed voor Oscar, een samenwerking tussen het Scapino Ballet en muzikant Blaudzun en Codarts. Hoe kostbaar (Carré is niet gesubsidieerd) en tijdrovend (krijg maar eens al die kunstenaars bij elkaar) dat ook is.

“Carré neemt steeds meer ook het initiatief,” zegt Van der Zwaan. “We zijn niet alleen een ontvangend theater, maar we willen meer initiëren en coproduceren.” Vorig seizoen stond ook Blindness al geprogrammeerd, een coproductie met het Britse theater The Donmar Warehouse.

Dat neemt niet weg dat Carré ook nog altijd de plek is voor het kerstcircus, voor de 80ste verjaardag van Jenny Arean, en voor het Ben Bril Boksgala. “We zijn dat allemaal. We willen over disciplines heen kijken. Je gaat met de een naar cabaret, met een ander naar het circus en met een derde naar Marina Abramović. Mensen zijn theateromnivoren.”

No Intermission, 24-30 oktober, 18.00-00.00 uur, 7 Deaths of Maria Callas: 4-6 november, Carré.