Directeur Emiel van der Pol: ‘This Art Fair geeft een zo breed mogelijk perspectief op hedendaagse kunst’

Tips van de kunstredactie

Laura A. Dima

‘Anderhalvemetersamenleving’ werd in 2020 door het genootschap Onze Taal uitgeroepen tot woord van het jaar. Op de tweede plaats stond ‘huidhonger’. Gebrek aan intimiteit en aanraking werden tijdens het begin van de coronapandemie zo sterk gevoeld dat ze zelfs het dagelijks taalgebruik domineerden. Maar in feite versterkten quarantaine en andere coronamaatregelen een trend die al veel langer aan de gang was. Door de digitalisering zijn we steeds meer gaan leven via schermen en door toenemende onduidelijkheid over wat wel en niet toelaatbaar is in fysiek contact is er ongemak geslopen in onze zoenen, knuffels en omhelzingen.

De Roemeense kunstenaar Laura A. Dima, alumnus van de Gerrit Rietveld Academie, speelt hierop in met Future Affair. Het is een installatie die bestaat uit twee cabines, die het midden houden tussen een telefooncel en een biechtstoel. De ene bevat een controlepaneel en de andere een ‘streelmachine’: drie van siliconen gemaakte vingers die mechanisch worden aangedreven. Zodra de persoon met zijn hand in de machine toestemming heeft gegeven, strijken de vingers over de onderarm en pols, een plek die door veel mensen als hoogst sensueel wordt ervaren. Zo wordt de behoefte aan lichamelijk contact ingelost zonder gevaar van infectie of grensoverschrijdend gedrag.

Future Affair is verwant aan ander werk van Dima. Zo maakte zij eerder de Finger Rub Rug, die bestaat uit 1300 gekromde vingers en een verwarmingselement die ze levensecht doen aanvoelen. En via haar Consent Pods, sculpturen vol elektronica, kunnen twee mensen communiceren door een hartslag of ademhaling te simuleren. Net als bij Future Affair kun je je bij deze werken afvragen hoe echt aanraking via zo’n omweg eigenlijk is. Raken we elkaar aan of alleen de machine? Zit de essentie van de aanraking in de intentie of in de authenticiteit van de ervaring? Het zijn bijzonder interessante en relevante vragen in een tijdperk waarin steeds meer mensen steeds meer tijd spenderen in de virtuele in plaats van de fysieke wereld.

Edo Dijksterhuis

Johan Kleinjan

Johan Kleinjan (1974) richtte in 1997 met vijf andere studenten van de Willem de Kooning Academie het kunstenaarscollectief Antistrot op en werkte als zelfstandig illustrator. Hij maakt kleurrijke, ongepolijste, een tikje cartooneske schilderijen en tekeningen van mensen, planten, gebouwen en andere, vaak zeer alledaagse dingen, die er bij hem toch altijd een beetje vreemd uitzien. Ze komen voort uit zijn zeer uiteenlopende fascinaties, van Formule 1, de deelnemers van Temptation Island, slachtoffers van het Stalinregime, coronarelschoppers en de verdachten in het tv-programma Opsporing verzocht. Een uitwisselingsproject in Tokio en een residency in Peking leidden tot een fascinatie voor Aziatische cultuur en architectuur.

In zijn eigen stand op This Art Fair komen al zijn fascinaties samen. Kleinjan toont er onder andere potlood- en oliepasteltekeningen en schilderijen van een enorm, zeer bont containerschip, een gele poedel, een Aziatisch ogende woontoren met overvolle balkonnetjes (met heel veel planten) en een luxe, maar wat vreemdvormige sportwagen met twee vervaarlijk ogende criminelen erin. “Ik kom uit Rotterdam. Daar wilden ze de Witte de Withstraat autovrij maken omdat er altijd van die showgasten rondrijden in Mercedessen V8 en Lamborghini’s. Maar toen ik er ging kijken reden ze gewoon rond. Daar wil ik dan wat mee doen. Ik gebruik foto’s en internetbeelden vanuit allemaal verschillende hoeken, maar het verandert meestal zo dat je er niks meer van terugziet. Er is eigenlijk geen foto van.”

Ook exposeert Kleinjan portretten die hij met wol heeft gemaakt. “Dat is voor het eerst. This Art Fair is een goeie plek om dit soort nieuwe dingen te presenteren; hier ben ik toch mijn eigen baas. Ze zijn gebaseerd op mijn doorlopende serie potloodtekeningen van criminelen uit Opsporing verzocht. De meeste komen van beveiligingscamerabeelden en zijn dus bewogen of er staan halve mensen op. Daar maak ik dan één geheel van. In wol worden ze een beetje vriendelijker. En nóg belachelijker.”

Jan Pieter Ekker

Maurice van Tellingen

Er drijft een tak in een rood bootje. Het vaartuig staat onder water, er is ook een vaag schijnsel van een blauw dekzeil zichtbaar. Het is een bekend beeld in Amsterdam. Met veel ambitie heeft iemand een boot aangeschaft, met veel plezier werd er een paar jaar mee gevaren, maar dan komt de klad erin. Als er niet meer naar omgekeken wordt, gaat het schuitje onherroepelijk kopje onder.

Maurice van Tellingen (65) laat zulke herkenbare beelden zien. Hij heeft zelf ook een vergelijkbaar bootje gehad. Het liep niet goed af. Wat hem ook opviel, was hoe hard het verval inzet. “Je merkt hoe vervuilend de stad is. Als je iets buiten laat liggen dat niet goed afgedekt is, wordt het een vieze, plakkerige stofbende. Na twee of drie maanden is een dekzeil niet meer vast te pakken en na een jaar is het echt goor.

Van Tellingen heeft op This Art Fair een dubbele stand, samen met Thomas van Rijs. Hij laat een werk zien dat plat is, maar toch ook weer driedimensionaal. Bedrieglijk echt, maar ook heel gekunsteld. Zoals het bootje. Het is alsof een foto tot leven komt.

Veel werk heeft te maken met de zinloosheid van het bestaan. “Wat ik spannend vind is de onbenulligheid en onbeduidendheid van dingen. Kinderen kijken onbevangen naar de wereld. Alles is magisch, er wordt geen onderscheid gemaakt. Een tafelpoot is net zo spannend als een muur of wat dan ook. Naarmate je ouder wordt, wordt je blik steeds kleiner en ben je steeds meer gefocust op de dingen die je nodig hebt. Dan wordt je kijk op dingen beperkt. Ik vind het leuk om die blik weer breder te maken.”

Zo presenteert Van Tellingen steeds herkenbare motieven, heel precies nagebouwd als schaalmodel. Vaak klopt het perspectief niet helemaal, waardoor je de neiging hebt om het werk onder een specifieke hoek te bekijken. Een deur, een venster, een paaltje in het zand, omgeven door prikkeldraad. Een leeg voetbaldoel, zonder net, zonder keeper. “De laatste tijd gaat het ook vaak over de relatie tussen cultuur en natuur. De natuur dringt in in de dingen die wij maken, terwijl wij natuurlijk ook de natuur aan het bedreigen zijn.”

Kees Keijer