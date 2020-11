Directeur De Meervaart: ‘Het was niet zo dat heel Nieuw-West in opstand kwam’

Yassine Boussaid: ‘Ik onderschat de wrevel niet, maar we moeten het ook niet overdrijven.’ Beeld Frank Ruiter

Directeur Yassine Boussaid (37), sinds begin 2019 directeur van de Meervaart, wijst naar de plek aan de zuidwestoever van de Sloterplas waar een nieuw cultureel knooppunt moet verrijzen – als het aan de Gemeente Amsterdam ligt. Half oktober maakte het college de locatie bekend in een brief aan de raadscommissies Ruimtelijke Ordening en Kunst, Diversiteit en Democratisering. In dezelfde brief werd ook een nieuwe ‘participatieperiode’ aangekondigd. Als onderdeel daarvan is er een ‘vernieuwingskrant’ in de buurt verspreid en een enquête online gezet; donderdag 12 november staat er een digitale bijeenkomst gepland over het nieuwe Osdorpplein.

Er was veel wrevel over de locatie, is dat nu allemaal voorbij?

“Voor alle duidelijkheid: er was wrevel bij een bepaalde groep. Het was niet zo dat heel Nieuw-West in opstand kwam of dat er VN-resoluties zijn ingediend. De Buren van het Sloterpark en de Vrienden van de Sloterplas maken zich vaak druk over de dingen die hier veranderen en zijn in staat zijn om veel reuring te veroorzaken. Ik onderschat het niet, maar we moeten het ook niet overdrijven. We moeten op zoek naar de gemeenschappelijke waarden. Het verbaast me dat ik pamfletten voorbij zie komen met grijze betonnen blokken in het water en dat er wordt geroepen: ‘Niemand wil dit!’ Nou, zo’n gebouw wil ik ook niet.”

“Kijk, de zorg van mensen over het gebied is ook mijn zorg. Ik ben óók een vriend van de Sloterplas; ik kijk er elke dag op uit en koester mooie herinneringen. Ik heb er geen enkel belang bij om de Sloterplas te vernachelen – om het maar effe op zijn Amsterdams te zeggen. Het ‘rondje Sloterplas’ is ook voor mij heilig, maar we moeten niet doen alsof het regenwoud van Sumatra wordt gekapt. ‘Ze pakken de natuur af!’ wordt er gezegd. Mis! Op de locatie zie ik meer blikjes bier op de grond liggen dan mensen die van het uitzicht genieten. Ik wil juist dat het gebouw groen gaat toevoegen aan de buurt, de kwaliteit van het water verbetert en met dit groene college ligt er nu een kans dat dat lukt. Denk aan een mooi groen dak met uitzicht voor iedereen. Die kans gaan we nu onderzoeken. Tot op de bodem. En als het plan voldoet, gaan we ervoor.”

De locatie ligt min of meer vast, waar dient de inspraak dan nog voor?

“Er is voorbereidingskrediet vrijgemaakt om uit te zoeken of de gekozen locatie geschikt is. De locatie moet voldoen aan een aantal belangrijke variabelen: het moet ruimtelijk passen, het moet technisch kloppen en het moet budgettair passen. De locatie staat vast mits die voldoet aan deze variabelen; als de locatie niet voldoet, staat die ter discussie.”

En dan? Volgens u en het college is de Meervaart uit zijn jasje gegroeid en voldoet het theater niet meer aan de normen van deze tijd.

“Klopt. Dit gebouw is niet alleen op, we komen hier ook ruimte tekort om onze ambities waar te maken. Wat ik voor me zie is een gebouw dat duurzaam is en ecologisch verantwoord functioneert. Een gebouw dat het uitzicht niet verpest, maar juist een prachtig uitzicht gaat toevoegen aan het gebied. Een gebouw dat zich zo goed mogelijk verhoudt tot zijn omgeving, met alle ingrediënten die nodig zijn om dat culturele knooppunt te zijn waarin talentontwikkeling een plek krijgt en artiesten een plek hebben waar ze kunnen creëren. En last but not least: waar het bijzondere, di­verse publiek van de programmering komt genieten.”

Is het nog een optie om de Meervaart te ­verbouwen?

“Dan moeten we drie, vier jaar dicht. In een gebied dat de komende jaren van 135.000 naar 200.000 inwoners groeit is dat geen fijn vooruitzicht. Dit gebied heeft toch al zo weinig kunst en cultuur in vergelijking met de rest van Amsterdam. Er zit geen rek meer in het gebouw om de toenemende vraag en ambitie een plek te geven”

Welke betekenis voegt de Meervaart toe aan de stad?

“De Meervaart is hét theater van Amsterdam, een stad van duizend culturen. Het is een theater in de wijk, maar met grootstedelijke allure, waar alle soorten mensen bij elkaar komen, uit alle verschillende sociaaleconomische klassen en culturele achtergronden. Stefano Keizers heeft hier de Kunstbende gewonnen. Nu is hij een gerenommeerde naam en trekt bij ons volle zalen. We weten als geen ander hoe we mensen een mooi avondje uit kunnen bieden, ook voor mensen die het theaterbezoek niet als vanzelfsprekend beschouwen. De Meervaart is een theater waar je zonder jasje en etiketten naar binnen kunt en toch het gevoel hebt dat je welkom bent. Vaak vergeet men dat wij een van de grootste aanbieders zijn op het gebied van talentontwikkeling en educatie. De eerste kennismaking met kunst en cultuur gaat voor veel Amsterdammers via het aanbod van de Meervaart. Zo is het ook voor mij als kind begonnen.”

Het is een lastige tijd; de gemeente komt geld tekort voor alles. Is het dan opportuun om over een nieuw theater te dagdromen?

“Vooropgesteld: er wordt al decennia over de invulling van de nieuwe Meervaart gesproken. In tijden van crisis is het alloceren van projecten van hoop extra belangrijk. Eye is ook anti­cyclisch gerealiseerd; toen de bouw begon brak er een gigantische crisis uit. En toen de crisis voorbij was, was het een belangrijke accelerator voor de stad – voor de noordelingen weet ik het niet, maar voor Amsterdam zeker. Wij zijn er in ieder geval altijd voor Nieuw-West, ontstaan vanuit de gemeenschap. Daarom is het zo belangrijk dat de gemeente zijn ambities heeft geformuleerd voor 750 jaar Amsterdam en voor 75 jaar Nieuw-West – dat wordt weleens vergeten, maar dat is ook in 2025. We moeten dat vieren en niet bescheiden zijn!”