Directeur Concertgebouworkest Jan Raes vertrekt

Jan Raes, directeur Koninklijk Concertgebouworkest. Beeld RCO/Marco Borggreve

Raes wil zelf zijn besluit niet mondeling toelichten en wacht, aldus zijn zegsman, met interviews tot december. De woordvoerder laat verder weten dat Raes’ vertrek niets te maken heeft met de affaire Gatti. “Jan speelde al langer met de gedachte iets anders te gaan doen. Hij is nu 59 en is ruim twintig jaar directeur van orkesten geweest. Wij gaan nu in alle rust op zoek naar een opvolger.”

In het persbericht dat vrijdag uitging, zegt Raes dat het orkest zich opmaakt ‘voor een nieuwe fase in zijn bestaan, met een nieuwe chef-dirigent’ en dat het orkest gebaat is bij ‘een vers gezicht in mijn positie die richting zal geven aan een volgend tijdperk’.

“Na een intense en lange periode deze positie te hebben vervuld, ben ik er aan toe om mijn energie op een nieuwe uitdaging te richten hoewel het mij moeilijk valt om afscheid te nemen van een instituut en van mensen die mij zo dierbaar zijn geworden. Ik kijk met veel voldoening terug op wat er in de afgelopen jaren samen is bereikt.”