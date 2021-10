Dionne Stax stelde de kijker gerust - God verhoede dat het elitair zou worden

Beeld -

Aria is, hoe zal Lips het eens vriendelijk uitdrukken, niet de eerste zangwedstrijd op televisie. Ook is het niet het eerste programma dat hoge cultuur op een laagdrempelige manier aan de kijker voorschotelt. Maar een zangwedstrijd tussen operazangers, dat zag Lips niet eerder.

In een prachtig uitgelichte Gashouder stelde Dionne Stax, gekleed in een ravissante avondjurk, de kijker al snel gerust. “U denkt misschien, opera, dat is toch lastig, ingewikkeld, elitair? Ik kan u vertellen: opera is passie, verraad, liefde en heel erg mooi.” Gelukkig maar, God verhoede dat het toch eens elitair zou worden op televisie.

De vijf deelnemers werden in korte filmpjes geïntroduceerd. De een deed aan tennis, de ander aan karate, maar waar ze zo bloedmooi hadden leren zingen bleef onvermeld. Vast niet alleen onder de douche, want ieder optreden klonk, voor zover Lips kon beoordelen, fenomenaal.

De jury, bestaande uit 3 cracks uit de operawereld en een secret judge, een ‘internationale grootheid op het gebied van klassieke muziek’ die om totaal onduidelijke reden niet in beeld kwam, zag nog wel ruimte voor verbetering.

“Gebruik je ademsteun,” kreeg een kandidate te horen. “En vergeet niet de dubbele medeklinkers goed te articuleren.” Lips was het niet opgevallen, die slecht gearticuleerde dubbele medeklinkers, maar bij de volgende zanger ging hij er op letten. “Je doet te weinig met het cynisme in de tekst,” kreeg die te horen. Het mooiste jurycommentaar kwam van Tania Kross: “Een royale tenorstem is inparkeren met een vrachtwagen. Het is een groot instrument waar je heel subtiele dingen mee moet doen.”

Het was juist dit kundige commentaar dat Aria de moeite van het kijken waard maakt, en daarmee bij uitstek een NPO-programma. Sterker nog, van Lips had Aria best nog een tikje elitairder gemogen.

