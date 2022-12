Dione de Graaff, de koningin van het schaatsen, is afgetreden

Presentator Jeroen Stomphorst (links) en oud-schaatsers Annette Gerritsen en Mark Tuitert. Beeld NOS

“We zijn als water uit de kraan. Pas als we er een keer niet zijn, worden we gemist,” zei Dione de Graaff enkele jaren geleden in Het Parool over haar werk, en dat van haar collega’s, bij Studio Sport. Lips moest eraan denken toen hij inschakelde voor een traditionele schaatstweedaagse in de kerstvakantie.

Lips is een mens van eenvoudige verlangens: als hij tussen kerst en oud en nieuw een paar Friese namen in een schaatspak met pompeblêden door Thialf ziet glijden, is hij al vlot tevreden. Dus zat hij goed bij Studio Sport, dat voor de NK allround én sprint de keuveltafel met de oliebollenpiramide weer aan de rand van het ijs had opgezet.

Eén belangrijk ding was wel heel anders dan anders: het ontbreken van Dione de Graaff. Ruim 20 jaar kampeerde zij in de vrieskou langs menig ijsbaan, maar per deze winter is ze met schaatspensioen. De Graaff blijft in de zomer wel de Avondetappe presenteren.

Kijkend naar haar vervanger Jeroen Stomphorst schoot Lips een analogie met Top 2000 a gogo te binnen. Dat Herman van der Zandt Matthijs van Nieuwkerk vlekkeloos vervangt, betekent niet dat die laatste niet wordt gemist.

En zo dacht Lips, terwijl de via zijn linkeroor binnengestroomde analyse van oud-schaatster Annette Gerritsen zijn hoofd via zijn rechteroor weer verliet, aan De Graaff. Zij wist de schier eindeloze tafeldiscussies over vlakke schema’s, dynamisch compact rijden en gunstige kruisingen altijd te kruiden met een verrassende vraag, oprechte bewondering of wat lenteachtige humor.

Dat ze het tijdperk na de Noorse trui van Mart Smeets zo vakkundig inkleurde, had weinig aandacht en waardering gekregen, bedacht Lips. Daarna stond hij op om te controleren of het kraanwater nog wel stroomde.

Meer tv-recensies? Lees alle afleveringen van Han Lips in ons archief. Lees ook de wekelijkse rubriek Sterrenstof, waarin we de mediaweek doornemen. Reageren? hanlips@parool.nl.