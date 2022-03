Dimitri Verhulst terug naar Atlas Contact met nieuwe roman Hebben en Zijn

Dimitri Verhulst in 2015. Beeld ANP

De overstap werd duidelijk bij een sneak preview van te verschijnen titels die uitgeverij Atlas Contact deze week organiseerde in de OBA. Verhulst (49) werd daar geïnterviewd over Hemel en Zijn, een allegorie over een verslavingskliniek waar gestorven mensen moeten afkicken van het leven alvorens echt dood te mogen zijn.

Veel schrijvers, onder wie Verhulst, volgden uitgever Mizzi van der Pluijm, toen die in 2018 na een slepend conflict als directeur bij Atlas Contact vertrok om met Rianne Blaakmeer uitgeverij Pluim op te richten.

Verhulst besloot zich in 2020 terug te trekken uit de publiciteit na commotie rond het verschijnen bij Pluim van zijn non-fictieboek Onze verslaggever in de leegte, waarin hij beschrijft hoe hij bijna ten onder ging na een onterechte beschuldiging van verkrachting door een ex-geliefde in Zweden. In februari 2021 publiceerde hij bij Pluim nog wel de roman In weerwil van de woorden.

Nu keert hij terug naar Atlas Contact met een ambitieuze, filosofische roman waarvoor hij zich liet inspireren door de Franse existentialisten en die in mei het licht ziet. “Een stille terugkeer waar we heel blij mee zijn,” aldus directeur Caroline Reeders van Atlas Contact. Uitgeverij Pluim heeft nog niet gereageerd.

De boeken van Verhulst zijn in meer dan twintig talen vertaald. In 2009 won hij de Libris Literatuur Prijs voor Godverdomse dagen op een godverdomse bol. In 2015 schreef hij het boekenweekgeschenk De zomer hou je ook niet tegen. Zijn verfilmde roman De helaasheid der dingen uit 2006 beleefde vorig jaar oktober een zeventigste jubileumdruk.