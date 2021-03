Dimitri Hoegaerts (Vlaams Belang) in bestuur De Brakke Grond

Beeld Hollandse Hoogte / Jan Boeve

De Brakke Grond – ‘dé expert in Nederland voor actuele vernieuwende Vlaamse kunst’ – is een stichting naar Nederlands recht, maar wordt structureel gefinancierd door de Vlaamse regering. Het stichtingsbestuur bestaat uit vijf Belgen en vier Nederlanders, die allen worden benoemd door de Vlaamse regering. Dat gebeurt naar rato van de zetelverdeling in het Vlaams parlement, waarin Vlaams Belang sinds mei 2019 23 van de 124 zetels heeft. De partij is bepaald geen voorstander van kunstsubsidies.

Dimitri Hoegaerts (48) is een van vijf nieuw benoemde leden. Hij wordt tevens bestuurslid bij het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF). Daar was eerder Jef Elbers voorgedragen door het Vlaams Belang, maar zijn kandidatuur werd maandag ingetrokken nadat er ophef was ontstaan over zijn homofobe uitspraken.

Hoegaerts is gemeenteraadslid in Brasschaat, de partner van Vlaams Belang-kamerlid Ellen Samyn en voormalig bestuurder bij de Vlaamse omroep VRT. Volgens Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens beschikt hij over ‘bestuurservaring inzake het vastleggen van algemene strategie, meerjarenplannen en doelstellingen van een (semi-) openbare instelling’.

De Vlaamse regering zal Hoegaerts’ kandidatuur vandaag formeel bekrachtigen tijdens een (digitale) ministerraad. De Brakke Grond-directeur Bart Govaert bevestigt de benoeming, maar wil niet inhoudelijk reageren.