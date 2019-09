Dilemma: 80 miljard voor een dijk, of 9 miljoen mensen verkassen

Een zelfgebouwd dijkje van zand wordt snel overspoeld door de vloed. Beeld Tegenlicht, NPO 2.

Nadat Lips heerlijk van een ongewoon zomerse herfstdag had genoten, zette hij Tegenlicht aan om zich te laten bijpraten over de klimaat­verandering. Voor wat hoort wat, tenslotte.

Dat leverde echter de spreekwoordelijk koude douche op, want onder het motto ‘Waterlanders’ ging Tegenlicht over de stijging van de zeespiegel. Die gaat namelijk fors stijgen. “Dat hij meer dan een meter gaat stijgen, is zeker, de vraag is wanneer,” zei Marjolijn Haasnoot, onderzoeker zeespiegelstijging bij Deltares. “En daarna stijgt de zeespiegel waarschijnlijk verder tot twee meter in 2100 en vijf meter in 2200,” vervolgde ze. Dijken bouwen was volgens haar vergelijkbaar met het bouwen van een dijk terwijl het vloed wordt. Die kansloze missie werd fraai verbeeld door haar kinderen aan het strand te laten spelen waar de vloed een dijkje van zand vrij snel overspoelde.

Lips stond het water nu al aan de lippen. Was er dan helemaal geen oplossing? Jawel, betoogde onderzoeker Dick Butijn: een 150 kilometer lange dijk voor de kust, een kilometer in zee. Het project kostte tachtig miljard euro – ter vergelijking: de Deltawerken kostten slechts vijf miljard euro – maar dan ben je volgens Butijn ‘wel klaar voor de komende eeuwen’.

Landschapsarchitect Eric-Jan Pleijster dacht nog extremer: de helft van Nederland teruggeven aan de zee en negen miljoen mensen verkassen naar het oosten en het noorden. Een cultuur van waterlanders noemde hij het en hij glunderde bij het idee van superterpen in Friesland. Pleijster was – als pleister op de wonde – eventueel bereid om een ringdijk om Amsterdam en andere steden te laten bouwen. “Maar we hebben niet genoeg zand om alle dijken te blijven ophogen.”

Na mij de zondvloed, probeerde Lips te relativeren, maar hij sliep onrustig.

