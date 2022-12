Digna Sinke maakt al 50 jaar films: ‘Iedereen deed tot mijn grote verrassing gewoon waar hij voor was aangenomen’

Filmmaker Digna Sinke in haar studio in West. Beeld Eva Plevier

“Weet je dat ik er zelf geen seconde aan gedacht had dat ik vijftig jaar bezig ben?” zegt Digna Sinke in het overvolle kantoor van SNG Film, voorheen Studio Nieuwe Gronden, boven Filmhuis Cavia in de Van Hallstraat. “Ik vind het wel leuk, hoor, maar is dat dan zo bijzonder? Gaat niet iedereen vijftig jaar door? En daarbij: ik ben nog niet klaar.”

Sinke studeerde in 1972 af aan de Filmacademie met Groeten uit Zonnemaire, over een jonge vrouw die na het stuklopen van haar relatie op verhaal probeert te komen bij haar tante in een dorpje op een Zeeuws eiland. De afstudeerfilm werd geproduceerd door René Scholten, met wie ze sinds 1969 tot zijn dood in 2001 samen was (“Het is ook weleens even uit geweest”).

“Ik had nog nooit van mijn leven een film gemaakt; ik was altijd regieassistent of ik deed de montage of wat dan ook. Maar ik had een scenario geschreven dat door de rest van de klas zo goed werd gevonden dat het ook gemaakt moest worden. Zo ging dat toen, niet de leraren of de schoolleiding, maar de studenten zelf bepaalden welke eindexamenfilms er werden gemaakt. Zo werd ik per ongeluk regisseur. Maar ik wist helemaal niet hoe dat moest.”

Montage-assistent bij Turks Fruit

Na het maken van Groeten uit Zonnemaire was Sinke er nog niet van overtuigd dat regisseren per se iets voor haar was en werd ze montage-assistent bij Turks Fruit. “Ik heb weken naast Jan Bosdriesz in een hok in een studio op de Duivendrechtsekade gezeten. Paul Verhoeven kwam vaak kijken, producent Rob Houwer af en toe – en dat werd dan steevast ruzie.”

De Duivendrechtsekade was destijds nog een enorm terrain vague, met hier en daar een loods en in the middle of nowhere een klein huisje waar een boerenechtpaar woonde met ganzen en andere beesten. “Ik vond dat heel bijzonder, die rare stadsrand, en ik heb daar toen met Pieter de Vos en Peter Jasnaï, die een jaar lager op de Filmacademie zaten, twee korte documentaires over gemaakt – met de bedoeling misschien wel twintig van dat soort stadrandfilms te maken. Dat was superleuk; met geleende apparatuur, samen bepalen wat we gaan doen… toen dacht ik: misschien is filmmaken toch wel leuk.”

En toch duurde het nog even voordat ze écht filmmaker werd. Eerst was Sinke nog montage-assistent bij The Family van Lodewijk de Boer en scriptgirl bij Heb medelij, Jet van Frans Weisz. “Een dramatische film, ik denk een van Frans’ slechtste, maar het was buitengewoon leerzaam om een regisseur van naam zo te zien worstelen. Hij barstte in huilen uit als hij het niet meer wist, maar dat werd hem nooit kwalijk genomen. Iedereen vond hem daardoor alleen maar lief en werkte extra hard voor hem. Dat vond ik wel een eye opener; je moet kwetsbaar durven zijn.”

Niet bankable

In 1976 regisseerde Sinke dan toch haar eerste film sinds de Filmacademie, De gebroeders Helle, waarin de overzichtelijke wereld van een moeder wordt verstoord wanneer de oudste van haar twee zonen een vriendin mee naar huis neemt. “Een korte kunstzinnige culturele film, gebaseerd op iets in mijn eigen Zeeuwse familie. Niet letterlijk, het is mijn fantasie erover. Het regisseren beviel me direct, omdat het zo lekker overzichtelijk was. Op de Filmacademie bemoeide iedereen zich met alles, hier deed iedereen tot mijn grote verrassing gewoon waar hij voor was aangenomen.”

Sindsdien regisseert Sinke in een gestaag tempo lange en korte speelfilms en documentaires – van Belle van Zuylen - Madame de Charrière (1993) en Atlantis (2009) tot Weemoed & Wildernis (2009) en Bewaren – Of hoe te leven (2018). “Ik heb nooit willen kiezen. Waarom zou ik? Het loopt sowieso door elkaar heen; al die documentaires van mij zijn constructies; het is nooit met een camera achter iemand aan hobbelen en kijken wat-ie te melden heeft – dat soort documentaires heb ik nooit gemaakt. Het was ook vaak opportunisme; omdat ze goedkoper zijn, zijn documentaires vaak wat makkelijker te financieren. Ik ben niet zo bankable; ik mag van geluk spreken dat ik af en toe een speelfilm heb mogen maken.”

Sinds het overlijden van René Scholten produceert Sinke ook films. “Ik was graag doorgegaan als regisseur, maar de projecten waar ik op dat moment mee bezig was, werden allemaal afgewezen. Bovendien vond ik dat ik het aan René verplicht was om twee films waarmee we al bezig waren – In een Japanse stroomversnelling van Louis van Gasteren en Polonaise van Nicole van Kilsdonk – tot een goed ten einde te brengen. Daarvoor bemoeide ik me er nooit mee, met productie; ik wist niet eens hoe excel werkte. Maar ik ben het leuk gaan vinden. Je praat met allerlei mensen: regisseurs, cameramensen en fondsmensen, met boeven en gekken. Het hielp me enorm om het heel druk met van alles en nog wat te hebben in plaats van alleen maar te tobben over je eigen projecten die niet van de grond komen.”

Kannibaliserende verhaallijnen

Sinke produceert alleen nog maar films die ze zelf wil zien. Ze is bezig met een documentaire over Willem Mengelberg, te regisseren door Annette Apon, en ze legt de laatste hand aan Fuga, een coproductie over Lichtend Pad. “Hij is bijna klaar, we hebben ‘m ingediend voor Berlijn.”

Daarnaast is ze al een tijd bezig met Hemelsleutel, een hybride speelfilm die ze zelf wil regisseren. “Het is een ingewikkeld project. Het begon als een documentaire waarin ik de veranderingen in het Amsterdamse havengebied wilde volgen, zoals ik ook heb gedaan met Tiengemeten. Ik vond dat altijd al een interessant gebied, voor Stadrand was ik er lang geleden ook al geweest; ik hou van die vage gebieden. Maar mijn plan voor een Teledoc werd direct afgewezen: te essayistisch, te filmisch, niet actueel genoeg…”

Vervolgens heeft ze haar plan omgevormd naar een speelfilm, een hybride fictiefilm. “Ik heb nog nooit zo’n positief advies gehad van het Filmfonds; ze vonden het gewaagd en gedurfd en ik kreeg geld om het scenario te schrijven. Maar toen het scenario klaar was, begreep de volgende consulent niet waar het over ging: er waren kannibaliserende verhaallijnen en er was geen focus. Ik moet nu allemaal dingen veranderen die ik niet wil veranderen. Maar dat ga ik niet doen. Dan moet ik maar een andere manier vinden om hem te maken.”

