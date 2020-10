Ik zag iets moois

Diggy Dex wilde geen piloot of brandweerman worden

Diggy Dex is rapper, zanger, schrijver en momenteel te zien in het tv programma De Beste Zangers. Vanochtend klopte hij aan op de kelderdeur van Vondel CS om met Malou Holshuijsen en Cathelijne Blok te praten over de mooie dingen die hij zag in en om onze stad.