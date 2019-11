Dieuwertje en haar roetveegpieten hoeven zich geen zorgen te maken

Het Sinterklaasjournaal, NPO 3.

Maandag begon Het Sinterklaasjournaal op NPO 3 en dat is elk jaar weer aanleiding voor een nieuw hoofdstuk in de loopgravenoorlog die zwartepietendiscussie heet. De NTR gaat dit jaar namelijk voor de roetveegpiet en uiteraard was niet iedereen het daar mee eens.



Dieuwertje Blok, behalve de presentatrice ook het geweten van Het Sinterklaasjournaal, gunde in die eerste aflevering zowaar zendtijd aan de actiegroep Piet Zwart. In hun woordvoerder was Youp van ’t Hek te herkennen die zich er vooral druk over maakte dat de pepernoten veel te vroeg in de winkel lagen. “Waarom heet jullie actiegroep Piet Zwart?” wilde Dieuwertje weten. “Omdat ik Piet Zwart heet, is daar iets mis mee?” Dieuwertje mocht de voorgebakken grap vervolgens inkoppen: “Nee, er is helemaal niets mis met Piet Zwart.”

Dinsdagavond maakte Het Sinterklaasjournaal het nog bonter: de sint bleek namelijk niet met de traditionele stoomboot onderweg doch met een stoomtrein. Bedreigt de stikstofproblematiek nu ook al het veelgeplaagde kinderfeest? Is er dan niets meer heilig? Doch de reden was dat het nieuwe paard van de sint, het paardje Ozosnel, koudwatervrees had. Niks duurzaam vervoer dus, wat bij een stoomtrein toch al lastig zou zijn. Het leverde behalve roetveegpieten ook een Piet de Smeerpoets op die de stoomtrein van kolen moest voorzien.

De onschuldige grapjes en actuele knipogen van Het Sinterklaasjournaal trokken maandag 874.000 kijkers, minder dan vorig jaar toen er 1,2 miljoen kijkers waren voor de eerste aflevering. Doch Dieuwertje en haar roetveegpieten hoeven zich nog geen zorgen te maken. De concurrentie, het amateuristische De Staff van Sinterklaas, mét zwarte pieten, trok op YouTube nog geen 15.000 kijkers. Een geruststellende gedachte, vond Lips.

Reageren? hanlips@parool.nl