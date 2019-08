Dieuwertje Blok was geknipt voor een avondje Woodstock-heimwee

Het moment: Woodstock. Beeld NPO 1

Vandaag 50 jaar geleden vormden zich de eerste files richting het Woodstockterrein: een heuvel­achtig weiland, overigens niet gelegen in Woodstock, maar enkele kilometers verderop in ­Bethel, op anderhalf uur rijden van New York. Daar trad aan het einde van de middag de eerste artiest op: Richie Havens. Het jubileum van het beroemdste festival is voor media wereldwijd reden voor grootscheeps terugblikken op deze hoogmis van love, peace & understanding.

Ook Omroep Max deed mee met de Woodstock-­heimwee en had daarvoor precies de juiste presentator uitgezocht: Dieuwertje Blok. Ze was 12 jaar in 1969 en de muziek van toen vormde de soundtrack van haar onderscheidende jaren. Toen Lips haar zag lopen door de lommer­rijke Amerikaanse lanen – gekleed in bloemetjesbroek met wijde pijpen – herkende hij haar plotseling als de hippie die zij al die jaren ook tijdens het Sinterklaasjournaal stiekem is geweest.

Naarmate de uitzending vorderde, dacht hij slechts: waarom heeft Dieuwertje Blok niet veel meer werk op tv? Haar pretogen toen ze het festivalterrein van toen opdraaide, haar vlekkeloze Engels en haar uitstekend geformuleerde vragen; Blok is een onderschatte kracht.

Niet alles klopte aan de fraai nostalgische uitzending. Zo figureerden iets te veel bekende Nederlanders, die net iets te weinig te zeggen hadden. Er bleef daardoor weinig tijd over voor de knappe vondsten van de redactie. Zo sprak Blok met Michael Lang, de toen 24-jarige organisator. Ook vond Blok het koppel dat op de hoes van het live-album figureerde.

Een halve eeuw verder zijn de twee nog steeds bij elkaar en hun huis is behangen met vredes­symbolen en andere hippiememorabilia. Tijdens dat gesprek met de grijs geworden bloemenkinderen kwam de uitzending het dichtst bij de essentie van Woodstock: de kracht van de liefde.

