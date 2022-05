Diederik Ebbinge in ‘Jos’: Allemansvriend die zichzelf te kort doet

Diederik Ebbinge speelt in 'Jos' een gescheiden, naïeve goedzak met autistische trekjes. Beeld Mark de Blok

Doorsnee Nederlanders

De laatste jaren verschijnen er opvallend veel Nederlandse tv-series over gewone mensen met alledaagse problemen, zoals puberende kinderen (Oogappels), een dementerende moeder (Maud & Babs) of een (te) vroege pensionering (Tweede Hans). Uiteraard worden er ook nog series gemaakt over recente historische figuren (Het jaar van Fortuyn), maar waar eerder op tv de nouveau riche van Gooische Vrouwen de dienst uitmaakte, lijkt de huidige trend: tragikomische series over doorsnee Nederlanders en hun alledaagse problemen.

Daar wordt deze week de tiendelige serie Jos aan toegevoegd, geschreven door Anne Barnhoorn die in 2014 een Gouden Kalf won voor het scenario van de film Aanmodderfakker. Twee jaar daarvoor liet ze met haar script van De ontmaagding van Eva van End al zien een scherp oog te hebben voor buitenbeentjes en ongemakkelijke situaties en dat talent is ook in de tv-serie Jos duidelijk.

Rancuneuze ex-vrouw

De titelfiguur, gespeeld dus door Diederik Ebbinge, is de recent gescheiden Jos Meulemans, een Joris Goedbloed die het beste met iedereen voor heeft en daardoor voortdurend over zich heen laat lopen. Zijn rancuneuze ex-vrouw Ineke (Camilla Siegertsz) draait hem financieel de ene poot na de andere uit en zijn collega en tevens beste vriend Bert (Pierre Bokma) is een alcoholist die hem voortdurend emotioneel chanteert.

Gelukkig schieten Jos’ dochters Claire en Maxime (respectievelijk Ellie de Lange en Emma Duine) hem regelmatig te hulp om hem voor erger te behoeden. Want Jos bevindt zich ergens in het autistisch spectrum: hij weet van elke door hem gebrande cd feilloos wat erop staat en wanneer hij hem heeft gebrand, ook al is dat 20 jaar geleden. Niet toevallig draagt elke aflevering de titel van een favoriet nummer van Jos. Maar met het sociale verkeer heeft hij moeite, zeker als hij beslissingen moet nemen.

Thaise gevangene

De kijker krijgt een inkijkje in de zielenroerselen van Jos doordat hij brieven schrijft aan een Thaise gevangene. Het gebruik van deze zogenaamde Sprechhund zoals dat in scenariotermen heet – een persoon of dier waartegen de hoofdpersoon zijn gedachten kan uitspreken – doet aanvankelijk wat geforceerd aan maar werkt ook komisch doordat Jos zijn Thaise penvriend lastigvalt met relatieve luxeproblemen.

Het geluk lijkt Jos toe te lachen wanneer hij in de tweede aflevering de eveneens gescheiden Esther (Lies Visschedijk) tegen het lijf loopt. Zij ziet Jos als een soort labrador die ze nieuwe trucjes moet leren om zich staande te kunnen houden. Dat dit niet vanzelf gaat blijkt uit hun rampzalig verlopende eerste date.

Kleinere tegenspeelsters

Net als in De Luizenmoeder speelt Diederik Ebbinge dus opnieuw een onhandige man, maar zijn rol als Jos doet eerder denken aan een vergelijkbare rol van de door fobieën geplaagde ambtenaar in de serie B.A.B.S. (2017). Ook wordt het lange lijf van Ebbinge opnieuw komisch uitgebuit, door hem te koppelen aan veel kleinere tegenspeelsters zoals Camilla Siegertsz en Lies Visschedijk.

Scenarioschrijfster Barnhoorn kan zich weer uitleven in ongemakkelijke scènes en tegelspreukwijsheden als ‘Ruis in je tuin is ruis in je hoofd. Onkruid is niets anders dan voortwoekerende teleurstellingen en boosheid.’ Jos is mede dankzij de sterke rolbezetting een prettig voortkabbelende tragikomedie over een man die iedereen te vriend wil houden en daarmee zichzelf voortdurend te kort doet.

Tragikomedie

Jos Regie: Jonathan Herman

Met: Diederik Ebbinge, Camilla Siegertsz, Pierre Bokma, Lies Visschedijk

Te zien op: NPO, 10 delen wekelijks vanaf 22 mei