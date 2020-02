Diederik Ebbinge had een lekker ongemakkelijk gesprek met Matthijs

De Wereld Draait Door, NPO1.

Diederik Ebbinge zat bij De Wereld Draait Door om de laatste aflevering van Promenade te promoten, en omdat Lips fan is van het dwarse programma, ging hij er eens goed voor zitten. Het gesprek begon meteen lekker ongemakkelijk: in de laatste Promenade had Ebbinge gemeld dat hij bereid was in elke talkshow aan te schuiven. Dat werd dus DWDD, legde hij uit: “Ik heb gekeken wie de hoogste kijkcijfers heeft en dus zit ik hier.”

Want Promenade dreigt na één seizoen al te verdwijnen omdat de kijkcijfers tegenvallen. Ebbinge wist ook waarom: “Ik heb mij een keer heel lelijk uitgelaten tegen mensen die kijkcijferkastjes hebben, ik zei dat het freaks waren. Daarom hebben we zondag speciaal een programma voor mensen met kijkcijferkastjes.”

De concurrentie van Heel Holland Bakt was natuurlijk ook groot op de zondagavond, maar ook daar had de Promenade-presentator iets op gevonden: “We staan zondag tegenover de finale van dat Engelse bakprogramma dus hebben wij ook een bakprogramma. Kun je net zo goed naar ons kijken. Dat is toch veel leuker dan dat domme gebak op zondagavond?”

Het ongemakkelijke van het gesprek was vooral dat nooit helemaal duidelijk was of Ebbinge serieus was of niet. Daar probeerde Matthijs (‘even serieus nu’) doorheen te prikken, maar dat lukte nauwelijks, ook niet toen hij uitlegde wat ironie was: het omgekeerde zeggen van wat je bedoelt. Goh.

Ebbinge liet zich niet uit de tent lokken maar was wel zichtbaar gevleid toen Nico Dijkshoorn de loftrompet stak over Promenade, het vergeleek met Monty Python en Theo & Thea en opriep: fuck de kijkcijfers!

Lips heeft geen kijkcijferkastje, maar als hij er een had stond het zondag net als de afgelopen weken afgesteld op Promenade. Waarvan akte.

