Die vileine tweet over Jutta Leerdam en haar nieuwe vriend: moest dat nou?

Jutta Leerdam. Beeld Erik Pasman/Pro Shots

Jutta Leerdam heeft een nieuwe vriend. Ze heeft het aangelegd met de Amerikaanse vechtsporter, Youtuber en ‘bad boy’ Jake Paul. Ik las het op een of andere site en moest denken aan die scène uit Flodder met die bekakte twee vrouwen in een cabriolet, van wie een op het punt staat een affaire te beginnen met Johnnie Flodder en de ander zegt: ‘Jij gaat toch geen domme dingen doen hè? Jij gaat domme dingen doen!’ En daarna: ‘Ik vond je altijd al een tikkeltje...ordinair.’

Kennelijk was ik wel tevreden met die ingeving, want een halve minuut later had ik het getwitterd. Geen hilarisch tweetje, wist ik, maar toch zeker leuk genoeg voor een paar likes, en wellicht een retweetje of wat. Vol verwachting ververste ik mijn tijdlijn, zou iemand mijn popculturele verwijzing op waarde kunnen schatten? Al snel bleek dat ik niet de enige was met een mening over het stel: ik begaf me in het dubieuze gezelschap van veelal mannen op leeftijd die allerlei gemeens over Leerdam uitstortten. Geschrokken en beschaamd verwijderde ik mijn stomme tweetje weer, godzijdank had nauwelijks iemand hem gelezen.

Digitale voetafdruk

Deze week werd bekend dat de nationale bibliotheek KB alle Nederlandse tweets wil archiveren. Daarbij is haast geboden, want met het onnavolgbare beleid van Elon Musk zou het zomaar kunnen dat Twitter van de een op de andere dag uit de lucht is, en al die miljarden tweets zomaar verdwijnen.

Ik probeerde me voor te stellen hoe zo’n archief eruitziet, wie daar op zit te wachten, maar vooral wat we voor de eeuwigheid aan het achterlaten zijn. En wat mijn eigen digitale voetafdruk is, die voor altijd opgeslagen blijft. Zou mijn vileine en haastig verwijderde tweetje over Jutta Leerdam ertussen zitten? En al die andere flauwe grapjes, niet zelden ten koste van een of andere BN’er? Hoe zal ik, aan de hand van al die duizenden digitale oprispingen, herinnerd worden?

Ironisch Twitterfeest

De dagen erna slikte ik al mijn tweetjes preventief in. Ik schreef niets over de podcast van Edwin Evers en Willem-Alexander, zweeg over het huwelijk van Gordon en liet zelfs The Passion, altijd goed voor een ironisch Twitterfeestje, passeren. De nationale bibliotheek zou het vanaf nu zonder mijn bijtend cynisme moeten stellen.

Wel deelde ik een filmpje van het waanzinnige optreden van Typhoon bij Beau, een soort muzikale flashmob die deed denken aan Stromae en Childish Gambino, maar dan in het Nederlands. ‘Wat tof dit,’ schreef ik erbij, in de ijdele hoop mijn profiel nog een beetje te kunnen bijschaven door iets positiefs toe te voegen. Prompt kreeg ik een appje van een vriend: ‘Ironie?’

Dat is vermoedelijk ook wat historici zullen denken, als ze in de verre toekomst de digitale archieven doorploegen om een puntenwolk te maken van alle Nederlandse twitteraars en mijn account analyseren. Een gemeen tweetje over Jutta Leerdam, iets ironisch over Typhoon, die belandt in de categorie ‘vervelende mannen’.