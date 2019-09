Die mannen met een midlifecrisis blijven maar praten

De motor, de jonge vriendin, de burn-out en het roer om. Lips heeft al deze symptomen van een midlifecrisis al eens voorbij zien komen in zijn vriendenkring. De verhalen die hij hoorde in Mannen in het wild verbaasden hem dan ook niet.

In het EO-programma verblijven zes mannen met een midlifecrisis in een berghut in Italië. Twee weken in de natuur, met een coach en presentator Bert van Leeuwen, moeten zorgen voor de broodnodige zelfreflectie.

Daar was het op dag twee nog wat te vroeg voor, maar uit fragmenten van gesprekken die Van Leeuwen voor de reis bij de mannen thuis had, werd duidelijk wat er speelde. Kort door de bocht: te veel gewerkt, te weinig tijd voor het gezin, gevoelens weggestopt.

Er werd een hoop gepraat op de berg in Italië: onderling tijdens het boomstammen slepen, met de coach, met Van Leeuwen, en – om de beurt met ‘talking stick’ in de hand – met de hele groep voor een zelfgebouwde tipi. Dat had wel wat minder gekund, vond Lips met klapperende oren, want de fragmenten waarin de mannen meededen aan opdrachten lieten nog beter zien waarom ze vastgelopen waren.

De een wilde niet meedoen met een ademhalingsoefening omdat dat te zweverig zou zijn, de ander buffelde als enige door met boomstammen slepen omdat hij niet wist wat hij anders moest. Stilzitten en nadenken?

En dan was er ook nog een slaapprobleem. Olaf – herstellende van een knieoperatie – had de eerste nacht op zijn dunne matje op de grond geen oog dichtgedaan en zag dat anderen een dikker luchtbedje hadden. Dat wilde hij met de groep bespreken. Zijn eerste zin: “Hoe gaan we dat oplossen? Als ik vannacht niet slaap, ga ik weg.”

Heel veel praten, maar niet kunnen zeggen wat je wil. Er is nog een lange weg te gaan op de berg.

