Die aardige, gewone jongeren van Extinction Rebellion waren een verademing

Daar rijdt Melih (16) achter op zijn moeders Harley Davidson door Nieuw-West. De ROC-scholier draagt een motorjack van dat merk, het is zijn jongensdroom om een Harley te hebben. Maar hij is zo bezorgd over de opwarming van de aarde dat het voor hem niet meer hoeft, vertelt hij in 3Lab-docu We are f*cked.

De knappe film volgt drie jongeren die het somber inzien en daarom actievoeren voor Extinction Rebellion. Bang dat we, zoals Melih zegt, ‘van een mooi land naar een getto gaan’. In een supermarkt zien we hem vlees beplakken met waarschuwende stickers: ‘Vlees is de grootste milieuvervuiler!’

Voor Melih is het één grote zoektocht. Hij is vegetariër, maar zijn moeder heeft lamskoteletjes gekocht. “Zolang je in de groei zit, eet je gewoon mee.” Inconsequent? Dat schipperen terwijl de zorgen over klimaatverandering hem naar de keel grijpen, maakt Melih ook menselijk en innemend. Gisteravond helemaal, omdat Lips op NPO3 toen net murw gebeukt was door Tim Hofman.

Zijn Pak de macht was één grote tirade tegen de aan geld en plastic verslaafde voedingsindustrie. Sterk onderbouwd met onderzoek en interviews, daar niet van. Maar Lips werd er alleen maar cynisch van. Bij Tim Hofman is het niet goed of het deugt niet. Wat zijn we toch een onverbeterlijke smeerpoetsen.

Grapjes moesten zijn rant wat lucht geven, maar ook die waren cynisch. “Plastic is een beetje als herpes. Leuk als je het krijgt, maar daarna gaat het nooit meer weg.”

Daarom waren die aardige, gewone jongeren van Extinction Rebellion zo’n verademing. Net zo onverzettelijk, maar met vertederende, geweldloze acties zoeken ze naar een alternatief. Daar laat Lips zich graag door overtuigen. Niet door de verbetenheid van Tim Hofman. Die weet het allemaal zo goed. En die is altijd zo boos.

