Dichter Louise Glück krijgt Nobelprijs voor Literatuur

Louise Glück. Beeld Poets&Writers

“Ze maakt met een plechtige schoonheid het individuele bestaan universeel,” zei voorzitter Anders Olsson van de Nobelcommissie bij de bekendmaking van de Nobelprijs voor Literatuur. De Amerikaanse Louise Glück werd donderdag volgens een zegsman die haar even voor 13.00 uur Europese tijd – voor haar vroeg in de ochtend – op de hoogte had gesteld ‘verrast, maar zeker aangenaam’ met de toekenning van de prestigieuze literaire prijs.

Glück (New York, 1943) is daarmee de zestiende vrouw en de eerste Amerikaan sinds 1927 die de in 1901 voor het eerst uitgereikte prijs wint. De Zweedse Akademie heeft daarmee voor de veilige weg gekozen, na de grote nepotisme- en #MeToo-affaire die het instituut in 2018 op zijn grondvesten deed wankelen en de omstreden uitverkiezing van de Oostenrijkse schrijver Peter Händke in 2019.

Glück debuteerde in 1968 met de bundel Firstborn en groeide uit tot een van Amerika’s prominentste contemporaine dichters. Ze heeft twaalf dichtbundels op haar naam staan en schreef ook gebundelde essays over lyriek. De kloof tussen droom en werkelijkheid, trauma, natuur en de relatie tussen ouders en kinderen zijn thema’s die vaak terugkeren in haar werk.

Openhartig en compromisloos

Maar zelfs als ze schrijft over autobiografische thema’s en het gezinsleven, aldus Olsson, worden het nooit persoonlijke confessies maar weet ze haar poëzie universeel te maken, waarbij ze vaak put uit de klassieke mythologie. “Haar toon is sober en speels, intelligent en ze heeft een verfijnd gevoel voor compositie. Haar stem is openhartig en compromisloos, en geeft het signaal af dat ze wil worden begrepen. Ze schrijft met vaak bijtende humor.”

In haar laatste bundel Faithful and Virtuous Nights uit 2014 is vergankelijkheid en de dood het motief. “Maar ook daarover schrijft ze met opmerkelijke gratie en lichtheid,” aldus Olsson. Glück werd eerder onder meer onderscheiden met de National Humanities Medal, de Pulitzer Prize en de National Book Award. Tussen 2003 en 2004 was ze Poet Laureate van de Verenigde Staten. Ze is als hoogleraar Engels verbonden aan Yale University in New Haven, Connecticut.

Vanwege de coronacrisis vindt de prijsuitreiking niet plaats in Stockholm, maar wordt er samenwerking gezocht met een instituut in de omgeving van haar woonplaats Cambridge Massachusetts, waar de prijs zal worden uitgereikt en waarvandaan haar speech via een livestream wordt uitgezonden.