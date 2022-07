Diana Ross (78) windt North Sea Jazz moeiteloos om haar vinger

2022-07-08 20:53:11 ROTTERDAM - De Amerikaanse soulzangeres Diana Ross treedt op tijdens NN North Sea Jazz in Ahoy. Na twee wegens corona geschrapte edities trapt het driedaagse North Sea Jazz Festival weer af. ANP KIPPA PAUL BERGEN Beeld ANP

Woensdag imponeerde Tom Jones (82) in de Ziggo Dome, de dag erna walsten de Rolling Stones (75+) de Johan Cruijff Arena plat. Vrijdagavond is het de beurt aan Diana Ross (78) in Ahoy. De soul- en discozangeres maakt indruk en maakt haar naam als de ster van North Sea Jazz volledig waar.

Levende jukebox

Wie opnames van het recente festival Glastonbury zag en vooral hoorde, hield zijn hart vast. Wat daar mis ging en wat Ross onzuiver liet klinken, bleek in Ahoy geen factor meer. Misschien mede dankzij haar zender, die op een opzichtige plek op haar jurk zat en waarop ze veelvuldig aan de knoppen draaide.

Diana Ross wond de uitpuilende zaal moeiteloos om haar vinger. Net als de Rolling Stones is ook Ross een levende jukebox vol hits. Dat is ook precies wat ze moet zijn. Niet voor niets speelde ze nauwelijks iets van haar zeer teleurstellende laatste album.

Dat korte blokje was meteen het minste punt van de show, zeker toen ze het liet volgen door Do you know where you’re going to, dat vocaal wel mis ging.

Wat Ross verder deed, deed ze met verve. I’m coming out, Chain Reaction, You can’t hurry love, Upside Down en Stop! (In the name of love), het waren nog niet eens alle kneiters van hits waarmee ze de zaal plat kreeg.

Heet

Zelf had de voormalige Supremes-zangeres ook last van de hitte. Ze had er wel een uit de kluiten waaier voor meegenomen, waarmee ze halverwege haar show de zaal koelte probeerde toe te wuiven. ‘I’m so hot’, verzuchtte ze tijdens een van de schaarse momenten waarop ze haar publiek toesprak.

De ster van deze editie van North Sea Jazz had het zichtbaar naar haar zin, ondersteund door een veertienkoppige band, waarin alleen de bassist de hele tijd een mondkapje droeg.

Ze bespeelde geregeld haar publiek, dat alleen maar kon antwoorden met gejuich. Ross mag tevreden zijn, ze maakte haar naam en faam deze avond volledig waar.

