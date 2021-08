Deze wielerboeken zijn het lezen waard: van enigma’s op de fiets tot fijne anekdotes

De wielerwereld zit vol heroïsche verhalen, drama’s en pikanterieën, dus logisch dat er deze zomer zoveel wielerboeken verschijnen. Maar zijn ze allemaal even goed? Wielerfanaat Alex van der Hulst scheidt het kaf van het koren.

Ondoorgrondelijke Pogačar

‘Kun je iemand doorgronden die zelf niet de minste behoefte aan doorgronding aan de dag legt?’ Die vraag stelt Frank Heinen zichzelf in wielertijdschrift De Muur, waarin hij tevergeefs, maar zeer vermakelijk, tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogačar probeert te duiden.

In de 73ste editie van het tijdschrift, getiteld De geesten van de Ventoux, (Uitgeverij De Muur € 14,95), buigen bekende wielerschrijvers zoals de eerdergenoemde Heinen, Bert Wagendorp, Bart Jungmann en Nando Boers zich over onderwerpen als de dood van Tom Simpson op de Mont Ventoux, ploegleider Alan Peiper, de tragiek van Thierry Claveyrolat en de ambities van Steven Kruijswijk. Zoals altijd doen de mooie verhalen in De Muur de mindere stukken snel vergeten. Eenzelfde soort wisselvalligheid zien we in het wielerboekenaanbod van dit jaar. Een ruwe selectie.

Beeld -

Eindelijk, Jan Raas spreekt

Een van de belangrijkste wielerboeken van deze zomer is De Raboploeg (Inside € 22,99). Maarten Kolsloot schrijft hiermee de biografie van de door Rabobank gesponsorde wielerploeg die tussen 1996 en 2012 actief was. Door eerder verschenen boeken van Thomas Dekker en Michael Rasmussen, en de verhalen van andere renners en ploegleiders, weten we het meeste wel van deze ploeg. Toch heeft Kolsloot door uitgebreide research en een duik in de archieven nog nieuwe informatie opgespoord. Over de vele gevallen van anorexia bij jonge renners bijvoorbeeld.

Ook interviewde hij Jan Raas, die zich al jaren hult in hardnekkig stilzwijgen, mede door een zwijgcontract. Sappige onthullingen ontbreken, maar het is fijn dat het onderwerp zo kundig wordt uitgediept.

Beeld -

Overbodige bladvulling

De poging van Mark de Bruijn om zonder medewerking een biografie over Mathieu van der Poel te schrijven, levert geen best boek op. Niet alleen is de biografie na verschijning snel verouderd – Van der Poel won sindsdien een Tourrit en reed dagen in het geel, en er was de val tijdens het mountainbiken bij de Olympische Spelen – ook valt er weinig te schrijven over de persoon Van der Poel. De jonge wielrenner, veldrijder en mountainbiker wil vooral plezier hebben op de fiets. Waarom hij dingen doet, wat hij denkt en hoe hij naar de wereld kijkt, deelt VdP niet. Daardoor zit er veel overbodige bladvulling in Mathieu van der Poel – Het fenomeen verklaard (Kosmos € 20,99), zoals een heel hoofdstuk over de stand van het wielrennen in 2020.

Beeld -

Tegenstrevers en tegenpolen

Beter gelukt is Het duel (Ambo Anthos € 20) van Wiep Idzenga. Die levert net zoveel informatie over Van der Poel, alleen doet hij de voorlopige biografie van diens tegenstrever Wout van Aert erbij en verpakt dat in een verslag van de strijd die ze in 2020 voerden om de winst in de Ronde van Vlaanderen. Door deze opzet leest het fijner dan het boek van De Bruijn, en het is ook mooi om de verschillen tussen de twee te zien. Van der Poel heeft het waanzinnige talent, Van Aert de keiharde kop en het karakter om zich niet uit het veld te laten slaan..

omslag Het Duelkosteloos Beeld -

Atypische maar fraaie biografie

Zoals Van Aert en Van der Poel elkaar nodig hebben om tot grote hoogte te komen, zo had Van der Poels opa Raymon Poulidor zijn tegenstrever Jacques Anquetil nodig. Daar schreef Paul Fournel Anquetil alleen (Oevers € 20) over. De Franse schrijver verbindt zijn jeugd met zijn liefde voor Anquetil en maakt zo een atypische maar fraaie biografie van de vijfvoudig Tourwinnaar. In het Nederlands vertaald door Benjo Maso.

Beeld -

Zij heeft wél wat te vertellen

Gelukkig zijn er ook kampioenen die zich wel laten doorgronden. Neem Anna van der Breggen. Een van de allergrootsten in het vrouwenwielrennen schreef samen met Marion van Es Anna – Mijn leven achter het erepodium (Kok Boekencentrum € 20). Alsof het palmares van Van der Breggen nog niet indrukwekkend genoeg is, vertelt ze in dit boek wat ze allemaal zelf heeft moeten uitzoeken. Voeding, training, verzorging en mentale gezondheid: Van der Breggen vogelt het allemaal zelf uit. Na dit seizoen stopt ze en draagt ze als ploegleider haar kennis over, precies zoals ze in dit prima boek doet.

Beeld -

Honderd verhalen

De voorgangers van de wereldkampioene, zoals Keetie Hage en Tineke Fopma, kom je tegen in Het WK Wielrennen (Lannoo € 29,99) van Patrick Cornillie. De Belg verzamelde honderd bijzondere verhalen over het wereldkampioenschap. Over Joop Zoetemelk die naar de winst sloop in 1985, ruzies tussen de Belgen, het drama van Jempi Monseré, die als wereld­kampioen overleed, de vloek van de regenboogtrui voor Harm Ottenbros, de WK’s op de baan, met ook nog vooroorlogse helden zoals Poeske Scherens. Leuker als naslagwerk dan als leesboek.

Beeld -

Puur vakantiegevoel

Wie het wielrennen vooral bekijkt vanwege de mooie beelden van Frankrijk en nog steeds terugverlangt naar Mart Smeets achter een bel wijn, zit goed bij Du pain, du vin, du vélo (Lannoo € 25,99) van Ken Lambeets. Die maakt tripjes naar de Franse wijngebieden en geeft tips over eten, vervoer en mooie wijndomeinen, met een kleine link naar wielrennen. Een boek over La Douce France dat een vakantiegevoel oplevert. De wielrenners laten zich dan niet makkelijk doorgronden, dankzij deze boeken komen we wel veel over hun omgeving te weten.