Deze vijf theatermakers maken kans op podiumprijs van 60.000 euro

Van links naar rechts: Fresku, Nastaran Razawi Khorasani, Ilay den Boer, Well Made Productions, Steef de Jong.

De prijs, die in 2017 werd ingesteld door het Gieskes-Strijbis Fonds, dat streeft naar maatschappelijke vooruitgang, bekroont podiumkunstenaars voor hun bijdrage aan de kwaliteit en diversiteit van de podiumkunsten. Kunst en cultuur is een van de vier werkterreinen van het fonds, naast natuur en milieu, democratie en rechtsstaat en medisch onderzoek.

De onderscheiding, met 60.000 euro prijzengeld, wordt aan twee winnaars uitgereikt. De overige drie genomineerden krijgen elk een geldbedrag van 10.000 euro. Een nominatie betekent dus hoe dan ook prijs.

Rolmodellen en vernieuwers

Ilay den Boer, die vorig jaar nog de VSCD Toneelprijs kreeg voor de meest indrukwekkende regie in 2022, voor de voorstelling Salomonsoordeel, gebaseerd op zijn werk bij de IND, wordt geprezen om zijn ‘diepgravend onderzoek’ en de manier waarop hij maatschappelijke thema’s aan theaterwerk koppelt.

De Eindhovense rapper en cabaretier Fresku wordt gelauwerd voor de manier waarop hij al 15 jaar een rolmodel is, zich staande weet te houden in de competitieve hiphopwereld en sinds kort ook in het theater.

Theatermaker Steef de Jong wordt gezien als een vernieuwer van het operettegenre en is mede daarom genomineerd. Zijn meest recente voorstelling De Dappere Soldaat werd ook voor het Nederlands Theaterfestival geselecteerd.

Actrice en theatermaker Nastaran Razawi Khorasani wordt door de jury van het Gieskes-Strijbis Fonds beschreven als een van de zich snelst ontwikkelende podiumkunstenaars in Nederland. Haar solo Songs for no one werd alom geprezen.

Uitreiking september

Tot slot is productiebedrijf Well Made Productions genomineerd, opgericht door creatieve producenten Samora Bergtop en Ellen Tjon A Meeuw. Zij maakten dit jaar furore met de productie van The Story of Travis, in samenwerking met Theater Rotterdam, en worden geprezen voor ‘het vertellen van nieuwe en ongehoorde verhalen vanuit een bi-cultureel perspectief.’

De prijs wordt op maandag 11 september 2023 uitgereikt aan twee van de genomineerden. De winnaars mogen het bedrag naar eigen inzicht aanwenden ten behoeve van hun artistieke ontwikkeling.

