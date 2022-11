Deze vijf platen neemt singer-songwriter Midas mee naar een Onbewoond Eiland

Op 2 december komt Midas' album Magic Glasses uit. Beeld Paul Bellaart

Joni Mitchell – Blue (1971)

“Dit album luister ik graag tijdens het koken. Het is heel rustgevende, emotionele muziek. Ik vind haar melodieën en harmonieën erg mooi; ze hebben door de open gitaarstemmingen een bijzondere klank. Verder doet dit album me aan mijn tante denken: zij was ook muzikant en een groot fan van Joni Mitchell.”

Daniel Romano – Modern Pressure (2017)

“Ik stond ooit met Daniel Romano op Tuckerville, maar heb zijn optreden toen gemist. Een paar maanden geleden heb ik hem toch live gezien en het was onwijs cool. Hij speelde al de nummers aan één stuk door, waardoor ik helemaal in het concert werd gezogen. Dit album heb ik grijs gedraaid, het is zo’n goede gitarist en prachtig geproduceerd.”

Elliott Smith – Figure 8 (2000)

“Dit album neemt me mee naar mijn tijd in Barcelona, toen draaide ik het veel. Elliott Smith is als gitarist een grote inspiratie voor mij. Zijn nummers zitten met de vele akkoorden best complex in elkaar, maar klinken simpel en catchy. Veel mensen vinden zijn muziek te zwaar, maar ik kan er ook vrolijk van worden.”

Supertramp – Crisis? What Crisis? (1975)

“Mijn opa overleed toen ik veertien was en van de erfenis kocht ik een iPod. Dit album was het eerste wat ik erop luisterde. Bij het horen van het nummer A Soapbox Opera gebeurde iets bijzonders: terwijl het liedje overging naar het laatste epische refrein, beleefde ik een intens gevoel van euforie. Ik luister het album nog steeds graag, maar het is nooit meer zo mooi geweest als toen.”

Whitney – Light Upon the Lake (2016)

“Ik heb geen favoriet nummer op dit album, het is allemaal goed. De muziek heeft een schone, lieve sound en is knap geproduceerd. Het bestaat uit verschillende muzikale elementen, maar valt als een soort puzzel in elkaar. Je hoort dat de leadzanger een drummer is; hij zingt heel ritmisch en heeft een uniek stemgeluid – bijna als een trompet."