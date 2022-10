Deze vijf platen neemt popfotograaf Paul Bergen mee naar een onbewoond eiland

Paul Bergen Beeld Paul Bergen

1. Miles Davis - Kind of Blue (1959)

“Betoverende jazz. Ik zie mezelf zittend tegen een palmboom hier wel naar luisteren op het eiland. Miles heb ik vier keer live gefotografeerd, de eerste keer was op North Sea Jazz in 1986. Ik heb hem daar ook nog gezien met bassist Darryl Jones, die nu bij de Stones speelt.”

2. Prince - Sign o’ the Times (1987)

“Op dit album ging hij veel verder dan de popmuziek. Het is allesomvattend. Er zit soul in, jazz, funk, rock, alles. Het is ook tijdloze muziek. Ik draait dit nog vaak, maar het is dan zeker niet zo dat ik denk of voel: terug naar 1987.”

3. Led Zeppelin: Houses of the Holy (1973)

Na Led Zeppelin I, II en III kwam Houses of the Holy, dat dus eigenlijk Led Zeppelin IV is. Echt grijsgedraaid. De leden van Led Zeppelin waren ieder heel goed in wat ze deden. Ze blonken uit in snoeiharde rock, maar maakten ook lieve liedjes.”

4. The Beatles: Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (1967)

“Hoe briljant wil je het hebben. Klinkt lullig, maar het is niet anders: zulke platen worden niet meer gemaakt. Er wordt genoeg goede muziek gemaakt tegenwoordig, echt wel, maar niemand komt in de buurt van The Beatles. Wat dat betreft heb ik wel eens te doen met muzikanten van nu.”

5. David Bowie: Hunky Dory (1971)

“Ook weer tijdloos. Een verzamelalbum van Bowie slaat nergens op. Je kan zijn hits wel achter elkaar plakken, maar je moet zijn albums in hun geheel horen, in één keer door. Die onbekendere nummers zijn ook schitterend en horen er net zo bij. Ik ben zelden zo van de kaart geweest van het overlijden van een popmuzikant als bij Bowie.”