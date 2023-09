Deze vijf platen neemt jazzsaxofonist Yuri Honing mee naar een onbewoond eiland: ‘Weills Berliner Requiem is vrij onbekend, maar prachtig’

Yuri Honing (58) is jazzsaxofonist. Volgende week verschijnt zijn nieuwe album Heaven on My Mind. Naar een onbewoond eiland neemt hij deze albums mee.

1. The Smile: A light for Attracting Attention (2022)

“De groep van Thom Yorke en Jonny Greenwood van Radiohead en jazzdrummer Tom Skinner. Ik heb het gevoel dat zeker Yorke het hier veel meer naar zijn zin heeft dan in Radiohead. Anders dan in het huidige veld gebruikelijk is, zijn het ware muzikanten.”

2. Olivier Messiaen: La transfiguration de Notre-Seigneur Jésus-Christ (1965)

“Een heel bijzondere, diep religieuze componist. Als je wilt weten hoe ver je kunt gaan met harmonie in gecomponeerde muziek, moet je hiernaar luisteren. Het gaat over hoe Jezus veranderde in een hemelse gestalte. In het stuk van Messiaen lost een complex akkoord de hele tijd op in E-groot.”

3. Nick Cave: Ghosteen (2019)

“Ik heb hem heel hoog zitten, zeker de laatste jaren. Taaltechnisch is hij totaal superieur. Ghosteen kan even wennen zijn voor wie Cave vooral kent als woeste rocker. Deze muziek is meditatief, een beetje zweverig zelfs wel. Op mijn site sta ik omschreven als de Nick Cave van de jazz, ja, haha. Dat is een quote van een Duitse jazzrecensent. Ik moest er zo om lachen, dat ik dacht: die ga ik gebruiken.”

4. John Coltrane: Concert in Japan (1973)

“Heel spiritueel, maar er zit geen noot zweverigheid bij. Kernachtige muziek. De opnames werden gemaakt in 1966, een jaar voor Coltrane’s dood. Hij was al ziek en moet pijn hebben gehad.”

4. Kurt Weill: Das Berliner Requiem (1928)

“Weill is tegenwoordig vooral bekend van de populaire liedjes die hij schreef na zijn vlucht naar Amerika, maar hij was ook een groot componist. Zijn Berliner Requiem is vrij onbekend, maar de muziek is prachtig. Het heeft echt de sfeer zoals je je die voorstelt bij Berlijn in de jaren twintig.”