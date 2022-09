Deze vijf platen neemt gitarist Jason Balla mee naar een onbewoond eiland

Jason Balla van de band DEHD.

1. Make Believe – Of Course

“Toen ik nog een jongen was, had ik een muziekmentor die mij kennis liet maken met allerlei coole bandjes en artiesten. Dat was overweldigend als vijftienjarige. Make Believe was een van deze bands. Het was de eerste keer dat ik begreep dat muziek meer kon zijn dan alleen catchy, er was ook weird stuff.”

2. Earl Sweatshirt – Some Rap Songs

“Op een onbewoond eiland wil ik overal op voorbereid zijn. Deze plaat is geruststellend en voelt als goed gezelschap. De muziek is wat rommelig, maar ook warm en levendig, hoewel voor een groot deel elektronisch.”

3. Aldous Harding – Designer

“Ik ben echt geobsedeerd door singer-songwriter Aldous Harding, ze is geweldig. Designer is een plaat waar ik een miljoen keer naar zou kunnen luisteren en elke keer hoor ik toch weer iets nieuws. Het is simpel, er gebeurt niet veel, maar de teksten betekenen elke keer iets anders voor mij.”

4. Arthur Russell – Love is Overtaking Me

“Arthur Russell was een muzikant en zanger die in heel diverse genres actief was. Op dit album vind ik het het nummer I Couldn’t Say It To Your Face heel goed. Het heeft een grote emotionele lading. Je hoort dat Russell moeite heeft zich groot te houden.”

5. Dijon – Absolutely

“Een nieuwer album, met alternatieve R&B, waarvan ik me niet kan voorstellen dat het me ooit zou vervelen. En als ik op het eiland wil dansen op het strand, zet ik gewoon het nummer The Dress op repeat.”