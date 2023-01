Deze vijf platen neemt drummer Mick Johan mee naar een onbewoond eiland

Dead Kennedys – Plastic Surgery Disasters (1982)

“Dit album ken ik al vanaf mijn veertiende en vind ik nog steeds vet om te horen. Ik ben fan van de manier waarop Jello Biafra zingt en drummer D. H. Peligro is een van mijn favorieten. Het nummer Terminal Preppie is een grappig commentaar: ouderwetse punk tegen de mentaliteit van witte kapitalistische ballen. Daar kun je me altijd voor wakker maken.”

Lady Gaga - The Fame Monster (2009)

“Eigenlijk zet ik dit album nooit op, maar ik vond dat er ook dansbare muziek mee moest. Hierop staan zoveel bangers. Telephone, Alejandro, Bad Romance: alle nummers zijn empowering. Als je helemaal in de put zit op een onbewoond eiland krijg je hier weer energie van.”

Steely Dan - Can’t buy a thrill (1972)

“Ik word bijna 43, dus dan moet er ook een goede ouwelullenplaat mee. Ik hoorde laatst dat alle nummers op dit album gaan over vrouwen die met de bandleden zijn vreemdgegaan. Ik ken weinig albums die muzikaal zo perfect klinken: de saxofoon klinkt warm en de liedjes werken zalvend – alles klopt.”

Lana del Rey - Blue Banisters (2021)

“Als ik verdrietig ben op zo’n eiland, kan ik me daar met deze muziek helemaal aan overgeven. Wat ik vet vind aan haar muziek is dat je helemaal in dat verdriet kan opgaan, maar niet zonder je eigen gevoelens een beetje belachelijk te maken. De muziek komt heel dichtbij en het gaat veel over de wereld waarin we nu leven.”

Gary Graffman, NY Philharmonic & Leonard Bernstein - Rachmaninoff: Piano concerto no. 2 & Rhapsody on a theme of Paganini (1981)

“In het laatste stuk van dit concert, Rhapsody on a theme of Paganini, zit eigenlijk alles wat je in het leven kan meemaken. Het gaat alle kanten op: soms klinkt het vals alsof hij dronken is, soms is het meeslepend en bombastisch en soms is het op een kinderachtige manier grappig. Ik luister er al mijn hele leven naar en het groeit met me mee; iedere fase in mijn leven resoneert weer op een andere manier met dit stuk.”