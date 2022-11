Deze vijf platen neemt contrabassist Dominic Seldis mee naar een onbewoond eiland

Dominic Seldis. Beeld Harmen De Jong

Stevie Wonder: Songs in the key of life (1976)

“Stevie Wonder is een levende Mozart. Ik ben gek op zijn muziek en dit album vind ik het allerbeste. Elk nummer klopt, is raak en beweegt. Het is bizar te bedenken dat hij alles zelf heeft geschreven. Eigenlijk is Stevie Wonder alles wat ik zou willen zijn als muzikant.”

Snarky Puppy & Metropole Orkest: Sylva (2015)

“Dit album is voor mij van grote sentimentele waarde. Ik ging ooit per toeval naar een optreden van Snarky Puppy, en kwam er later achter dat mijn toekomstige vrouw bij hetzelfde concert was. Op een van mijn filmpjes hoor je haar zelfs ‘woo-en’. Twee jaar later was het de nerdy muziek van het collectief die de vonk deed overslaan.”

Concertgebouworkest met Mariss Jansons: Shostakovich Symphony No. 10 (2013)

“Op dit album komt van alles samen: mijn favoriete orkest, mijn favoriete dirigent en mijn favoriete componist. Sjostakovitsj’ Symfonie nr. 10 was de eerste symfonie die ik ooit speelde, en Mariss Jansons was de dirigent van het Concertgebouworkest toen ik in dienst kwam. Ik ben trots om onderdeel te zijn van het Concertgebouworkest, en deze opname herinnert me eraan hoe dankbaar ik ben om muziek te mogen maken met zulke getalenteerde musici.”

Elvis Presley: Aloha from Hawaii Via Satellite (1973)

“Als ik voor een concert een oppepper nodig heb, luister ik altijd het eerste nummer van dit album, See See Rider, en krijg ik meteen zin om ook op te treden. Het hele album is Elvis Presley met een volledig orkest, en werd wereldwijd uitgezonden per satelliet. Dat was toen uniek.”

Karen Clark Sheard: It's not over (2006)

Ik kwam vijf jaar geleden in aanraking met gospelmuziek door een gesprek met zangeres Leona Philippo. Ze raadde me dit album van Karen Clark Sheard aan. Gospelmuzikanten streven ernaar om het publiek mee te nemen naar een andere wereld, en dit album is daar het perfecte voorbeeld van. It’s heaven sent.”