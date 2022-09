Deze vijf platen neemt bassist-gitarist David Middelhoff mee naar een onbewoond eiland

David Middelhoff.

1. David Bowie - The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars

“De eerste popmuziek die ik leerde kennen. Ik kom uit een conservatief katholiek gezin. Naar de radio luisteren mocht niet. Dit album bereikte ons via kennissen. Ik vind het nog altijd fenomenaal.”

2. The Beatles - Rubber Soul

“De eerste Beatlesplaat die ik hoorde, ergens eind jaren zeventig, ik was een jaar of twaalf, liggend op biezen matten en met de koptelefoon op. Het album heeft zich toen in mijn dnagenesteld. Het was voor de Beatles een echte overgangsplaat: van een op de hitparade gerichte groep werden ze makers van psychedelische muziek.”

3. Stevie Wonder - Talking Book

“Ontdekte ik pas een jaar of twintig geleden. Ik houd vooral van het nummer Maybe Your Baby, een waanzinnig psychedelisch nummer dat uit vele lagen is opgebouwd. Ik herken als muzikant hoe het is gedaan, echt vreselijk knap.”

4. Sly & The Family Stone - There’s a Riot Goin’ On

“Beetje uit dezelfde hoek als Stevie Wonder. Ik heb de zwarte muziek pas laat ondekt, maar vind Sly Stone geweldig. Hij was echt een songschrijverbeest, maar hij was ook heel goed in van die groovy, bijna tranceachtige dingen.”

5. Los Lobos - Kiko

“Ze mengen Mexicaanse volksmuziek met Amerikaanse rock. Rond de tijd dat dit album, in 1992, verscheen heb ik Los Lobos ook zien optreden in Paradiso. Het is mijn all time favorite concert.”

David Middelhoffs album Hippie Shit verschijnt 15 september.