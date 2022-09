Deze vijf platen neemt artiestenmanager Adriaan Pels mee naar een onbewoond eiland

Adriaan Pels. Beeld Marc Driessen

1. Jonathan Richman - I, Jonathan

“Ian Dury, Harry Nilsson en Jonathan Richman zijn de drie zangers voor wie ik altijd ga. Ik heb voor dit album van Richman gekozen omdat het goed is geproduceerd, daar wil het bij zijn andere platen nogal eens aan ontbreken. Hij is een echte verhalenverteller, zoals je hier hoort in bijvoorbeeld het liedje I Was Dancing in the Lesbian Bar.”

2. Julia Jacklin - Pre Pleasure

“Een heel persoonlijke plaat met echt prachtige liedjes. Nog niet zo lang uit, maar het nummer Love, Try Not To Let Go is nu al de mooiste song van het jaar.”

3. Phoebe Bridgers - Punisher

“Twee jaar uit nu. In de tussentijd, tijdens de coronapandemie dus, is Phoebe Bridgers een ster geworden. Bij haar voorlaatste bezoek aan Amsterdam stond ze nog in Bitterzoet, onlangs stond ze in Afas Live. Ik was ernaartoe met mijn dertienjarige dochter, heel vet dat we haar allebei leuk vinden.”

4. Supergrass - I Should Coco

“Hun eerste album, uit 1995. Ik ken geen band die zó sterk debuteerde. Britpop op zijn best, er staan eigenlijk alleen maar hits op. In februari 2020, net voor de pandemie, stonden ze in Paradiso. Ik was erbij en zette er een foto van op Instagram, waarna de band vroeg of ze die mochten gebruiken. Voor hun eigen socials, dacht ik, maar een half jaar later zag ik hem op de hoes van hun livealbum.”

5. LCD Soundsystem - Sound of Silver

“LCD was zo’n twintig jaar geleden de perfecte combinatie van indie en elektronisch; rockmuziek die het ook goed deed op iedere dansvloer. En zulke goede liedjes! Mijn favoriet hier is New York, I Love You, But You’re Bringing Me Down. Op het podium waren ze ook fenomenaal. Je zag dat elk elektronisch bliepje of bloepje live werd gespeeld.”

Met Vera Siemons van 3FM vormt Adriaan Pels zondag een dj-duo op festival Into The Great Wide Open.