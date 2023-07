Deze vijf albums neemt DJ St. Paul mee naar een onbewoond eiland

DJ St. Paul (Paul Nederveen, 48) organiseert zaterdag 22 juli in het Concertgebouw La Grande Fissa. Naar een onbewoond eiland neemt hij deze albums mee.

1. Lana del Rey: Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd? (2023)

“Ik was bij haar optreden in de Ziggo. Mijn verwachtingen waren bovenmenselijk hoog, dus het wil wat zeggen dat ik het fantastisch vond. Haar muziek is tijdloos en zou eigenlijk uit elk decennium sinds de uitvinding van de popmuziek kunnen komen. Ze is ook erg bezig met dat verleden, haar teksten zitten vol verwijzingen ernaar.”

2. Talking Heads: More Songs About Buildings and Food (1978)

“Draag ik al letterlijk mijn hele leven mee. Ik ben een nakomer en mijn oudere broers en zussen draaiden deze plaat veel toen ik een peuter was. Ik ken echt iedere miliseconde ervan. Het lijkt me fijn om op het eiland zo’n signature-plaat bij me te hebben.”

3. Curtis Mayfield: Curtis (1970)

“Als dj draai ik heel eclectisch. Bij die breedte hoort ook soul. Dit album is zelf ook heel breed: er staan echt funky dingen op, maar ook heel introverte songs. Het openingsnummer is (Don’t Worry) If There’s a Hell Below, We’re All Going to Go. Dat is wel een toepasselijk cynische gedachte voor op een onbewoond eiland.”

4. Jessie Ware: That! Feels! Good! (2023)

“Ze heeft het discogeluid van de jaren zeventig vertaald naar het nu. De titel That! Feels! Good! geeft precies aan wat de muziek met me doet. Ik kan als dj veel met dit superaanstekelijke album, draai er op één avond soms wel meerdere nummers van.”

5. Moondog: The Viking of Sixth Avenue (2005)

“Moondog was een blinde jazzmuzikant die in de jaren vijftig heel experimentele muziek maakte op zelfbedachte instrumenten. Hier kan ik op het eiland toch af en toe mee op vakantie: het is muziek als een trip.”