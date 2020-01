Deze vier platen zou ‘resident dj’ Thessa Torsing meenemen

Thessa Torsing. Beeld Olaf Roukens

1. Björk

Homogenic

“Dit album is heel contrastrijk. Sommige delen zijn door een orkest opgenomen, andere elementen zijn juist weer elektronisch. Soms zingt ze hoog en gevoelig, dan hoor je weer vuur en woede. Björk heeft voor mij alles wat een goede artiest kan hebben. Ze lijkt een haast kinderlijk ­vermogen tot verbeelding en fantasie te hebben.”

2. Kettel

Cenny Crush

“Dit album maakt elektronische muziek heel menselijk, alsof het live gespeeld is. Elk nummer zit zo in elkaar dat het nooit saai wordt. Elektronische muziek kan repetitief worden, hier hoor je echte instrumenten. Hij combineert akoestisch en elektronisch, IDM en ambient. Het is niet in één genre te vatten.”

3. Atoms for Peace

Amok

“Voor op een onbewoond eiland is dit album misschien een beetje melancholisch. Het is zeer ruimtelijk geproduceerd, de drums stuiteren echt om je hoofd heen. Het is ingezongen door Radiohead­zanger Thom Yorke. Hij vindt zich als artiest steeds opnieuw uit en probeert nieuwe dingen te doen.”

4. Log(m) & Laraaji

The Onrush of Eternity

“Deze psychedelische plaat heeft echt een organisch geluid. Je hoort elementen van reggae en veel niet-­westerse instrumenten. Het album voelt als een lang ­nummer, ik kom in een soort trance waar ik niet meer uit wil. Het is mellow, muziek waar mensen een joint bij zouden roken. Maar eigenlijk is dat niet eens nodig.”