Deze vier platen neemt zangeres Ntjam Rosie mee

Ntjam Rosie.

1. Erykah Badu

Mama’s Gun

“Erykah Badu is een van mijn muziekmoeders. Ik vond dit album eerst maar niks, het kwartje viel pas later. Het raakte me omdat ik me kan vinden in de thema’s die ze aansnijdt. Ze heeft het over maatschappelijke problemen maar ook over liefdesverdriet. Het album is twintig jaar oud, maar is onverminderd relevant met onderwerpen als police brutality in de Verenigde Staten.”

2. Sade

The Best of Sade

“Sade heeft een eigen stijl, dat trok me heel erg aan. Er hangt een bepaalde mystiek om haar heen, ook omdat ze weinig interviews gaf. Ze zegt genoeg met haar muziek. Mensen kunnen haar zoete nummers overdreven vinden. Maar als je daar doorheen kunt luisteren, hoor je dat het echt goed in elkaar zit.”

3. Oumou Sangare

Worotan

“Ik hou heel erg van wereldmuziek, whatever that means. Ik kwam dit album lang geleden tegen in de bibliotheek en was meteen overdonderd. Ik kom uit Kameroen, zij uit Mali. Dus ik versta niet wat ze zingt, maar dat maakt niet eens uit. Ze gebruikt haar stem bijna als een percussie-instrument. Heel krachtig en ritmisch, vol met soul.”

4. Sampha

Process

“Ik hou van oudere muziek, maar het is ook belangrijk om het fris te houden. Sampha springt er voor mij bovenuit op het gebied van de neosoul. Naast het produceren voor Beyoncé en Solange is hij voor zichzelf gaan schrijven. Hij is live ook steengoed. Een fijne geruststelling voor de toekomst van de muziek.”