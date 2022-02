Deze tien albums gaan muziekjaar 2022 kleur geven

Nu de stille januarimaand erop zit, kan het seizoen van de nieuwe albums echt beginnen. De releasekalender oogt veelbelovend. Dit zijn de tien albums waarop de muziekredactie van Het Parool zich het meest verheugt.

Eddie Vedder – 11 februari

Fijn begin van februari: het derde soloalbum van Pearl Jamhoofdman Eddie Vedder heet Earthling en zou volgens eerste berichten een muzikale broeder zijn van de magnifieke, verstilde filmsoundtrack Into the Wild uit 2007. De eerste singles The Haves – een delicate pianoballade – en Long Way – een warmbloedige popsong – wezen inderdaad in die richting. Maar het recent verschenen Brother in the Cloud is dan weer een traditionele Pearl Jamrocker.

Guns N’ Roses – 25 februari

Nee, er komt nog geen volledig nieuw album van de rockgroep die de afgelopen jaren de meest onmogelijke reünie uit de rock wist te volbrengen. Hoewel meestergitarist Slash eerder sprak over ‘veel nieuwe muziek’ houdt Guns N’ Roses het voorlopig bij een ep van vier nummers, waarvan twee live-opnames. Het titelnummer van Hard Skool is al uit en klinkt alsof het nog steeds 1987 is, het jaar van het splijtend harde debuut Appetite for Destruction.

Stromae – 4 maart

De popterugkeer van het jaar. Negen jaar na het magistrale Racine carrée en na een muzikaal pensioen dat in 2015 begon is Stromae (Paul van Haver, 36) klaar voor zijn derde album. Santé en L’enfer zijn de eerste amuses van hoofdgerecht Multitude en imponeerden zowel muzikaal als visueel. Vooral zijn stunt om in een Frans nieuwsprogramma als antwoord op een interviewvraag L’enfer (een song over depressie) te zingen maakte indruk.

Father John Misty – 8 april

Is het toevallig dat het enige Fleet Foxesalbum waaraan Josh Tillman meewerkte, Helplessness Blues uit 2012, nog steeds geldt als het beste van de folkgroep? Nadat Tillman onder de naam Father John Misty solo verder ging, was elk album raak: I Love You, Honeybear (2015), Pure Comedy (2017) en God’s Favorite Customer (2018) bevatten prachtige troostrijke, orkestrale folk. Chloë and the Next 20th Century lijkt daaraan een vierde deel toe te voegen.

Jack White – 8 april én 22 juli

Niet één, maar twee albums staan er op stapel voor Jack White. Hij lijkt na frontmanschappen van The White Stripes, The Raconteurs en The Dead Weather voorlopig solo te blijven werken. De knetterende single Taking Me Back is de voorloper én openingssong van rockalbum Fear of the Dawn (8 april). Het tegelijk verschenen Taking Me Back (Gently) zou de finale zijn van folkalbum Entering Heaven Alive (uit op 22 juli). En dan is er nog het kleine Love is Selfish, dat afgelopen maand verscheen, maar vooralsnog bij geen van beide platen lijkt te horen.

Kendrick Lamar - lente

Veel is er nog niet bekend over het nieuwe album van hiphopkeizer Kendrick. Maar dat 2022 het jaar wordt van de opvolger van Damn uit 2017 lijkt zeker. Lamar is op 13 februari deel van de line-up van de halftimeshow van de Super Bowl, het best bekeken muziekoptreden op tv van het jaar. Het wordt zijn laatste album bij het platenlabel waarop hij doorbraak. De directeur ervan omschrijft de plaat als ‘een ereronde’. Recent verscheen al wel een nieuwe single: Family ties.

Arctic Monkeys – zomer

“Zo goed als klaar,” zei drummer Matt Helders afgelopen december over het nieuwe, nog titelloze album van de Arctic Monkeys. Eerste opnames voor het album zouden al bijna twee jaar geleden zijn begonnen, maar volgens Helders was het proces ‘een beetje onsamenhangend’. Hij zei dat de band niet zal teruggrijpen op het springerige succesgeluid op de eerste platen van de band, maar eerder verdergaat waar het bluesy Tranquility Base Hotel & Casino uit 2018 eindigde.

Björk – zomer

Laat het maar aan zangeres Björk over nieuwe muziek treffend te beschrijven. Haar tiende album klinkt volgens haar ‘als een man die besloot te headbangen en toen rustig ging zitten om een glas rode wijn te drinken’. En daarbij is ‘iedereen na een avond dansen om tien uur weer thuis’. Klinkt prima. Zeker omdat Björk (56) na het wel erg experimentele Utopia uit 2017 geen nieuw werk meer uitbracht.

Lizzo – onbekend

De koningin van de bodypositivity lijkt klaar voor het opvolgen van haar overdonderende debuutalbum Cuz I Love You uit 2019, met daarop de perfecte funkpoptrack Juice. De aanstekelijke single Rumors, met collega Cardi B, van afgelopen zomer zou de opmaat zijn voor een album met wonderproducer Mark Ronson (van Back to Black van Amy Winehouses) als muzikaal regisseur. Lizzo (Melissa Jefferson, 33) heeft echter nog niets bevestigd.

Cardi B - onbekend

Hoewel ze met de singles WAP en Up in de Verenigde Staten de afgelopen twee jaar weer nieuwe nummer 1-hits scoorde is er nog altijd maar één volledig album van hiphopfenomeen Cardi B. Maar de opvolger van Invasion of Privacy (2018) zou volgens verschillende Amerikaanse muzieksites al helemaal gereed zijn en elk moment kunnen uitkomen. De hiphopster, die in september voor de tweede keer moeder werd, noemde zelf slechts ‘ergens in 2022’ als releasemoment.