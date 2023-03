Deze platen neemt zangeres Michelle David mee naar een onbewoond eiland

Michelle David. Beeld Harmen De Jong

1. Gregory Porter - Liquid Spirits (2013)

“Uit zijn muziek spreekt zo’n enorme kalmte. Ik hoef het maar op te zetten en ik voel me meteen rustig. Op een festival traden we een keer vlak voor hem op. Hij stond in de coulissen te luisteren. Toen we het podium afliepen, zei hij: ‘Wow, amazing!’ Het voelde goed om van hem een compliment te krijgen.”

2. Aretha Franklin - Amazing Grace (1972)

“Mijn favoriete album van mijn favoriete zangeres. Wat zeg ik; dit is beter dan wat wie dan ook heeft gemaakt. Ze nam dit gospelalbum op in een kerk in Los Angeles. Na haar dood verscheen er ook een film van. Eindelijk kon ik de muziek die ik al zo vaak had gehoord ook zien.”

3. Sugar Hill Gang - Rapper's Delight (1979)

“Een van de allereerste hiphopnummers, ik wil de 12-inch hiervan mee. Toen hij verscheen was ik twaalf jaar, ik ging net naar de High School of Performing Arts, de school uit de film en serie Fame. In New York hoorde je dit nummer toen overal: op de radio, op straat, op feestjes.”

4. Beyoncé - 4 (2011)

“Ik houd van Beyoncé, maar dit is haar enige album dat ik van begin tot eind geweldig vind. Goede muziek voor in de auto. Toen het net uit was, heb ik heel wat bekeuringen gekregen. Ik bleef het gaspedaal maar intrappen.”

5. Michelle David & The Gospel Sessions - The Gospel Sessions Vol. 1 (2015)

“Kleine hommage aan de boys en mezelf. De plaat waar het allemaal mee begon. Tegenwoordig heten we Michelle David & The True-tones. We zijn bezig met een theatertour. Ik ben als het om mezelf gaat een heel strenge criticus, maar op deze tour ben ik echt trots.”