Deze platen neemt zanger Bart van der Weide van Racoon mee naar een onbewoond eiland

Bart van der Weide (links) met zijn band Racoon. Beeld ANP

1. Paul Simon – Graceland (1986)

“Meegekregen vanuit huis, waar hij werd grijsgedraaid. Pas later kwam het besef hoe geniaal zowel de muziek als de teksten zijn.”

2. Bill Withers – Still Bill (1972)

“Grootste baas van de soul-pop-singer-songwritermuziek. Allebei z’n voeten stevig op de grond. Als je benieuwd bent naar wat ik precies bedoel, kijk dan de documentaire Still Bill.”

3. Foo Fighters – The Colour and the Shape (1997)

“Mooiste plaat van de Foo Fighters. Uit m’n studententijd, toen ik in een huis woonde met Dennis Huige en Paul Bukkens van Racoon.”

4. Sly & The Family Stone – Higher (2013)

“Simpelweg omdat in deze box bijna alle muziek van de groep uit de jaren zestig en zeventig te vinden is. Ik heb hem in de vinyleditie. Mooier en puurder wordt het niet.”

5. Simon and Garfunkel – The Concert in Central Park (1981)

“Ook van huis uit meegekregen. Bij het in ontvangst nemen van een award kwam Art Garfunkel later het podium op dan Paul Simon, waarop Simon zei: ‘Hey Art, I thought I told you to wait in the car.’ Samenzang om een pint bij te drinken.’”

6. Temple of the Dog – Temple of the Dog (1991)

“Samenwerkingsverband tussen Soundgarden en Pearl Jam, bedoeld als ode aan de overleden zanger van Mother Love Bone, Andrew Wood. Als groot fan van Soundgarden, Pearl Jam en zulks ben ik erg verliefd geworden op dit album.”