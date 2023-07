Deze platen neemt producer Joren van der Voort mee naar een onbewoond eiland

Joren van der Voort Beeld -

1. The Dark Side of the Moon: Pink Floyd

“Die noemen vast meer mensen, hè? Snap ik. Er is geen moment in mijn leven te bedenken waarop ik dit album niet zou willen beluisteren. Pink Floyd heeft zo’n prachtige muzikale wereld gecreëerd. Ik kan daar helemaal in opgaan. Lekker op m’n rug liggen en luisteren.”

2. Bon Iver: Bon Iver

“Ik studeerde aan muziekuniversiteit Berklee in Boston en produceerde de muziek van een jonge singer-songwriter. Hij was fan van de eerste plaat van Bon Iver. Ik had net nieuwe speakers gekocht en voor het eerst echt goed geluid. Toen het tweede album uitkwam, heb ik dat daarop uren achter elkaar beluisterd. Ik ken elke noot van deze plaat. Een album als een reis.”

3. Laat me: Ramses Shaffy

“Ik smokkel een beetje, want dit is een verzamelplaat. Maar ik wil ook graag Nederlandstalige muziek mee. Daarmee is de emotionele connectie veel directer. Shaffy was van allemaal toch de allerbeste. Zoals hij een lied kan brengen, waanzinnig. Ik ben als producer mega-analytisch ingesteld, maar Ramses blijft ongrijpbaar.”

4. Christmas Greetings: Perry Como

“Een dubbelslag: kerstmuziek en een crooner. Van beide ben ik groot fan. Cheesy? Ja, dat is juist de bedoeling. Dit is een elpee die ik in de collectie van mijn schoonouders vond. De klapper staat achteraan: The Story of the First Christmas. Daarin vertelt Como gewoon het hele kerstverhaal, af en toe illustreert hij het met een liedje. Duurt tien minuten bij elkaar. Waanzinnig.”

5. Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band: The Beatles

“De Beatles steken nog steeds met kop en schouders boven alles en iedereen uit. Zo is het gewoon. Van deze plaat is Getting Better mijn absolute favoriet. Op het eerste gehoor een vrij eenvoudig liedje, maar ga maar eens achter de piano zitten om het na te spelen. Lukt je bijna niet. Dan merk je dat vooral McCartney echt een grootmeester van de compositie is.”