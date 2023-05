Deze Nederlander zou zomaar het Songfestival kunnen winnen: ‘Dit kan het toch niet zijn, dacht ik’

Voor Mia Nicolai en Dion Cooper wordt het komende week spannend: haalt het duo de finale van het Eurovisie Songfestival? De Nederlandse danser Jesse Wijnans (32) is als onderdeel van de Finse act zo goed als zeker van kwalificatie.

Een misverstand. Dat vermoedde danser Jesse Wijnans toen hij het liedje Cha Cha Cha voor het eerst hoorde. De titel had hem doen geloven dat het nummer nauw aansloot bij zijn eigen ervaring als latindanser. Wijnans deed vanaf zijn vroege tienertijd mee aan wedstrijden in dat genre en studeerde daarna af aan de Dansacademie van Tilburg.

Maar Cha Cha Cha is allerminst een broeierige nachtclubsong waarop het prettig wiegen met de heupen is. De Finse inzending voor het Eurovisie Songfestival van dit jaar combineert gierende rock met hardcore beats en herbergt een intermezzo van blikkerige eurodance.

“Dit kan het toch niet zijn, dacht ik nog,” zegt Wijnans, aan de telefoon vanuit Liverpool. “Op zulke muziek had ik nog nooit gedanst. Nu denk ik: artistiek juist leuk en uitdagend, maar met stijldansen heeft het natuurlijk niets te maken.”

Hoe het ook zij: Finland is komende week een van de grote kanshebbers voor de eindzege op het Eurovisie Songfestival. De bookmakers zetten de act van zanger Käärijä momenteel op de tweede plaats, direct achter topfavoriet Zweden. Het overleven van de eerste halve finale, waarin ook Nederland zingt, lijkt dinsdag een formaliteit.

Op de grens van kitsch en kunst

Dat de in Breda geboren Wijnans (32) onderdeel is van de Finse act is het eindpunt van een reeks toevalligheden. Die begon al in zijn tijd als student aan de Dansacademie, waar hij bevriend raakte met een Finse medeleerlinge. Toen hij haar jaren later opzocht in Helsinki besloten ze samen enkele danslessen te volgen bij een bekende choreograaf.

Die bleek betrokken bij het UMK, de Finse nationale voorronde voor het Songfestival, die jaarlijks live wordt uitgezonden op tv. Wijnans werd gevraagd voor de poule van dansers die een of meerdere acts ondersteunen.

Zo dong hij sinds 2018 al meerdere keren mee naar kwalificatie. “Finland heeft best veel goede dansers,” zegt Wijnans over zijn selectie. “Maar heel veel mannen die dansen én meerdere stijlen aankunnen zijn er niet. Daarom kunnen ze wel wat buitenlandse hulp gebruiken.”

De tekst gaat verder onder de foto

Beeld Koosje Koolbergen

In 2020 was Wijnans al eens dicht bij een optreden op het grote Europese Songfestivalpodium. Aan de zijde van zangeres Erika Vikman was hij topfavoriet voor de nationale finale met een échte Eurovisieact, vervaarlijk balancerend op de grens van kitsch en kunst.

“Ik zat toen in een berenpak,” blikt Wijnans terug. “Samen met een andere beer werd ik getemd door de zangeres, die een soort koningin van het bos moest voorstellen.” Ondanks die filosofische gedachte werd het uiteindelijk geen goud, maar brons.

Maar met Käärijä (Jere Pöyhönen, 29) is het wel raak. Een droom die uitkomt? “Wel wat betreft het aantal kijkers waarvoor we mogen optreden. Maar ik ben geen groot Songfestivalfan. We keken thuis eigenlijk nooit. Mijn ouders waren meer van de Nederlandstalige volkszangers. En ik houd zelf veel van de Spaanse zangeres Rosalía.”

In de dinershow van goochelaar Hans Klok

Wijnans is al sinds zijn afstuderen professioneel danser. Als freelancer reist hij naar waar er werk is. Voor zijn vertrek naar Liverpool danste hij in de dinershow van goochelaar Hans Klok in het Amsterdamse Harbour Club Theater. Eerder was hij te zien in tv-programma’s als Dancing with the Stars, The Big Show – als assistent van presentator Ruben Nicolai – en danste hij in het ensemble van het Eurovisie Songfestival in Ahoy in 2021.

Kreeg hij bij die gelegenheden ruim de kans zijn vaardigheden te etaleren, het nummer van Käärijä blijft keurig binnen de Songfestivalgrens van 3 minuten. Het gevolg: een tot op de seconde afgepaste dans, waarbij elk camerashot vooraf helemaal is uitgedacht.

De verhaallijn van de choreografie: eerst houden de dansers vast aan hun traditionele chachacha, maar uiteindelijk worden ze meegevoerd in Käärijä’s veel vrijere en rauwere versie.

In de Liverpool Arena werkte Wijnans deze week twee repetities op het podium af. “De eerste keer ging het niet zo lekker. In het begin van de act springen we uit een grote houten doos waaraan we met kabels vastzitten. Die kabels schoten de eerste keer niet los, de tweede keer raakten ze in elkaar verstrikt.”

Dat mag dinsdag tijdens de liveshow uiteraard niet nog een keer gebeuren. Maar daarin heeft Wijnans alle vertrouwen. Hij kijkt al uit naar het voor velen meest zenuwslopende moment van de avond: de bekendmaking van de uitslag. “Ik heb zin om straks na het optreden op de bank in de green room te zitten en met zo’n Fins vlaggetje te zwaaien. En als we er zo voor zorgen dat Nederland wordt uitgeschakeld? Tja, sorry.”

De tekst gaat verder onder de video

Cha Cha Cha: lied over de Finse volksaard

Het Songfestival lijkt dit jaar een tweestrijd te worden tussen Zweden en Finland. Zweden stuurt oud-winnares Loreen in met de elektropopsong Tattoo. Finland treedt aan met zanger Käärijä, die in 2020 zijn eerste album uitbracht, maar in eigen land tot voor kort nog geen hits wist te scoren.

Met Cha Cha Cha stond hij in maart twee weken op 1. Het lied is een beschrijving van de Finse volksaard, legt danser Jesse Wijnans uit. “Finnen zijn nogal gereserveerd en gesloten. Tijdens de coronaperiode ging het grapje rond dat de overheid niets hoefde te doen om de anderhalve meter afstand houden te handhaven, dat deed iedereen voor corona al.”

Pas als de drank in de man zit, vervallen de grenzen. Wijnans: “Het liedje gaat over een gewone man die de hele week werkt en wacht tot hij zijn piña colada kan drinken. Dan komt hij los, danst hij zijn eigen chachacha en is hij niet meer bang voor de wereld.”

Snapt Wijnans de favorietenrol van het lied en zijn zanger in neongroene bolero? “Ik had nooit verwacht dat het zo zou aanslaan. Het is zo’n vreemd nummer. En niemand verstaat het waarschijnlijk. Aan de andere kant: het is wel catchy en de kreet ‘chachacha’ is voor iedereen te volgen.”

“Misschien hebben we zo’n onbezorgd feestnummer wel even nodig met de huidige toestand van de wereld. Daarbij: er gebeuren wel vaker onverwachte dingen op het Songfestival, hè? De laatste Finse winnaar was Lordi, een hardrockband in monsterpakken.”