Deze muziek neemt saxofonist Ben van Gelder mee naar een onbewoond eiland

Jazzsaxofonist Ben van Gelder. Beeld Govert Driessen

1. John Coltrane: A Love Supreme (1965)

“Sowieso mijn nummer 1-muzikant en allergrootste voorbeeld. A Love Supreme is een relatief kort statement – het album duurt nog geen 33 minuten – maar er zit zoveel in. Het is heel spirituele muziek. Je hoort een zoekende muzikant. Je hoort ook dat hij belangrijke vondsten doet.”

2. Igor Stravinsky: Le Sacre du Printemps (2015)

“Vanaf mijn jeugd heb ik hier al heel veel naar geluisterd. Stravinsky heeft me erg beïnvloed: ritmisch, melodieus én harmonisch, het hele pakket. Ik wil Le Sacre mee in de uitvoering van dirigent Teodor Currentzis.”

3. Charlie Parker: The Complete Savoy and Dial Studio Recordings 1944-1948 (2000)

“Coltrane is mijn favoriete muzikant, maar als het specifiek om de alt gaat vind ik Parker de grootste. Toen ik op mijn dertiende sax begon te spelen, ging ik ook meteen naar hem luisteren. Mijn vader heeft een in jazz gespecialiseerde platenzaak. Als schooljongen bleef ik tussen de middag vaak over in de winkel.”

4. Thelonious Monk: Solo Monk (1965)

“Ook iemand die ik al vroeg leerde kennen. Hij speelde piano zoals ik het nog nooit had gehoord. Met dat rollende en stampende van een stridepianist, maar ook met een geheel eigen stijl. Op dit album geeft hij een compleet nieuwe interpretatie aan bekende standards.”

5. Paul Simon: The Rhythm of the Saints (1990)

“Ik heb gestudeerd en later ook gewoond en gewerkt in New York. Dit album associeer ik met die tijd; ik draaide het vaak tijdens roadtrips. De muziek is een mix van americana met sterk percussieve Braziliaanse en Afrikaanse elementen. Paul Simon brengt hier echt werelden samen.”

In het Orgelpark in Amsterdam presenteert Ben van Gelder zaterdag zijn in juni te verschijnen album Manifold